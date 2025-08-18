हिचकोले खाती कार, कीचड़ में धंसी बाइक... तस्वीरों में देखिए विकास का दम भरते छत्तीसगढ़ के नारायणपुर के हाल

Narayanpur: नक्सलवाद से लेकर सड़कों, बिजली तक छत्तीसगढ़ विकास की बात तो कर रहा है, लेकिन वो विकास शायद बड़े शहरों तक ही सीमित है. नारायणपुर की इन तस्वीरों को देखकर तो यही कहा जाएगा. देखिए छत्तीसगढ़ की सड़कों के खस्ताहाल...
Narayanpur Local News: नारायणपुर ओरछा मार्ग इस समय आमजन के लिए मुसीबत बना हुआ है. विकास का दम भरने वाले छत्तीसगढ़ में जनता की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है. सड़क के नाम पर कीचड़, गड्ढे, दलदल ही दिख रहा है. सड़क पर चलना दूभर हो गया है. तस्वीरों में देखिए कैसे मुश्किल से कीचड़ के दलदल को पार करती गाड़ियां हिचकोले खा रही हैं. आमजन परेशान है, लेकिन प्रशासन को आम जनता की परेशानी से कोई लेना देना नजर नहीं आ रहा है. नारायणपुर जिले के ओरछा-नारायणपुर मार्ग पर इन दिनों यात्रा करना किसी खतरे से कम नहीं रह गया है. गड्ढों और कीचड़ से भरी इस सड़क पर पैदल चलना तो दूर, वाहन चलाना भी चुनौतीपूर्ण हो गया है. आए दिन लोगों की गाड़ियां कीचड़ में फंस जाती हैं, जिसे जैसे तैसे निकाला जाता है. इससे न केवल समय की बर्बादी होती है, बल्कि दुर्घटना का भी खतरा बना हुआ है. स्थानीय नागरिकों ने सड़क की हालत को जानलेवा बताते हुए प्रशासन से तत्काल मरम्मत की मांग की है, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं है.
इस मार्ग पर स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि लोगों को वैद्यराज हेमचंद मांझी से दवा लेने के लिए छोटे डोंगर आने-जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कीचड़ और गड्ढों के कारण न केवल मरीजों को परेशानी हो रही है, बल्कि आपातकालीन स्थिति में एंबुलेंस जैसी जरूरी सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं. स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सड़क की दुर्दशा के पीछे मुख्य कारण भारी भरकम खनन वाहनों की लगातार आवाजाही है. खासतौर पर आमदाई क्षेत्र में संचालित निक्को माइंस कंपनी की गाड़ियां प्रतिदिन इस मार्ग से आयरन अयस्क लेकर गुजरती हैं. इन बड़े-बड़े ट्रकों के कारण सड़क की परतें उखड़ चुकी हैं और हर बारिश के बाद यह मार्ग दलदल में तब्दील हो जाता है.
चौंकाने वाली बात यह है कि माइंस से करोड़ों कमाने वाली निक्को कंपनी आम लोगों की इस समस्या से पूरी तरह अनजान है. अभी तक न तो सड़क की मरम्मत के लिए कोई ठोस कदम उठाया गया है और न ही जनसुविधा के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है. स्थानीय निवासी रमेश कश्यप कहते हैं, "हम रोज़ाना इसी सड़क से गुज़रते हैं, चाहे बच्चों को स्कूल ले जाना हो या किसी बीमार व्यक्ति को अस्पताल, हमें हर कदम पर अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है."
ग्रामीणों ने की ये मांग
ग्रामीणों की मांग है कि या तो निक्को माइंस कंपनी को इस सड़क के रखरखाव की ज़िम्मेदारी दी जाए या फिर प्रशासन प्राथमिकता के आधार पर इसकी मरम्मत कराए. साथ ही भारी वाहनों की आवाजाही के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाने की भी मांग की जा रही है ताकि आम लोगों को राहत मिल सके.
विकास कार्यों पर सवाल
यह स्थिति न केवल नारायणपुर ज़िले में विकास कार्यों पर सवाल खड़े करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि जब कॉर्पोरेट मुनाफ़ा सर्वोपरि हो जाता है और आम आदमी की सुविधाएं पीछे छूट जाती हैं, तो विकास का असली मक़सद कहीं खो जाता है. अब देखना यह है कि स्थानीय प्रशासन और संबंधित कंपनियां इस गंभीर समस्या पर कितनी जल्दी और प्रभावी ढंग से कार्रवाई करती हैं.
रिपोर्ट- हेमंत संचेती
नारायणपुर, जी न्यूज