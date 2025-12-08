छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 38 अधिकारियों के तबादले से कई विभागों में बदलाव, देखें लिस्ट

Chhattisgarh Transfers News: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक कामकाज में तेजी लाने के लिए बड़ा फेरबदल किया है. राज्य प्रशासनिक सेवा और सचिवालय सेवा के कुल 38 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को इसके आदेश जारी किए. सरकार ने साफ किया है कि सभी तबादले तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और संबंधित अधिकारियों को नए पदस्थापना स्थल पर जल्द कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं.

इस तबादला सूची में उप सचिव, संयुक्त सचिव और सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं. सरकार का मानना है कि विभागों में नए चेहरों की तैनाती से कामकाज अधिक प्रभावी होगा और प्रशासनिक संतुलन बना रहेगा. बदले गए दायित्वों के जरिए शासन व्यवस्था को और मजबूत करने की कोशिश की गई है, ताकि आम लोगों से जुड़े काम समय पर पूरे हो सकें.







नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं

आदेश के मुताबिक कई अहम विभागों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. योजना, महिला एवं बाल विकास, वाणिज्यिक कर, तकनीकी शिक्षा, आदिम जाति विकास, नगरीय प्रशासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उच्च शिक्षा जैसे विभाग इसमें शामिल हैं. लवीना पांडेय को चिकित्सा शिक्षा, दीपशिखा को गृह विभाग और शोभचरण सिंह को ऊर्जा विभाग का दायित्व सौंपा गया है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!