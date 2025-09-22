 4 सप्ताह की ईडी रिमांड पर रिटा. IAS आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा, नान घोटाले में हुई गिरफ्तारी
4 सप्ताह की ईडी रिमांड पर रिटा. IAS आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा, नान घोटाले में हुई गिरफ्तारी

Chhattisgarh Civil Supplies Corporation Scam: छत्तीसगढ़ नान घोटाले में रिटायर्ड आईएएस आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है. वहीं गिरफ्तारी के बाद स्पेशल कोर्ट ने 16 अक्टूबर तक ईडी की रिमांड पर भेजा है.

 

Sep 22, 2025
Chhattisgarh NAAN Scam: छत्तीसगढ़ में सबसे चर्चित शराब घोटाला के बाद एक नान घोटाला मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. दरअसल, रिटायर्ड आईएएस आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दोनों ने सरेंडर किया था, फिर ईडी ने गिरफ्तार कर स्पेशल कोर्ट में पेश किया. बताया जा रहा है कि रिटायर्ड आईएएस आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा को 16 अक्टूबर तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया है. इन दोनों से दिल्ली ईडी की टी पूछताछ करेंगी. 

बता दें कि फरवरी 2015 को नान घोटाला का सुराग हाथ लगा था. जब ACB/EOW ने नागरिक आपूर्ति निगम यानि नान के 25 परिसरों पर एक साथ छापे मारे थे, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नोडल एजेंसी थी. इस दौरान कुल 3.64 करोड़ रुपए नकद जब्त किए गए थे. छापे के दौरान एकत्र किए गए चावल और नमक के कई नूमनों की गुणवत्ता की जांच की गई. इसके बाद दावा किया गया कि वे घटिया और मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हैं. बता दे टुटेजा नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष थे, जबकि शुक्ला इसके पूर्व प्रबंध निदेशक थे. टुटेजा को छ्त्तीसगढ़ शराब घोटाले में भी गिरफ्तार किया जा चुका है. 

कौन हैं IAS आलोक शुक्ला?
आलोक शुक्ला, 2018 से 2020 तक छत्तीसगढ़ राज्य शासन में लोक सेवक की हैसियत से प्रमुख सचिव के पद पर पदस्थ थे. अनिल टुटेजा 2019 से 2020 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य शासन में लोक सेवक की हैसियत से संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थ थे, जबकि सतीश चन्द्र वर्मा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में वर्ष 2019 से 2020 तक महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ राज्य शासन के पद पर लोक सेवक की हैसियत से पदस्थ थे. प्राथमिकी में कहा गया है कि टुटेजा और शुक्ला शासन में (कांग्रेस शासन 2018 से 2023 के दौरान) महत्वपूर्ण पदाधिकारी बन गये थे और इन अधिकारियों का वर्ष 2019 से लगातार सरकार के संचालन नीति निर्धारण एवं अन्य कार्यों में काफी हस्तक्षेप था. (रिपोर्टः सत्य प्रकाश, रायपुर)

cg naan scam, CG News, chhattisgarh news

