छत्तीसगढ़ में धान खरीदी ने बनाया रिकॉर्ड, 17.24 लाख टोकन से 87 लाख टन धान की खरीदी

Chhattisgarh Paddy Purchase: छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी लगातार जारी है. प्रदेश में अब तक लगभग 87 लाख टन धान की खरीदी और 7,771 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान भी हो चुका है. इस साल किसानों औ रकबे दोनों में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 15, 2025, 06:16 PM IST
धान खरीदी में बनाया रिकॉर्ड
धान खरीदी में बनाया रिकॉर्ड

MSP Rice Procurement: छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत धान खरीदी लगातार जारी है. राज्य सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक, अब तक लगभग 17.24 लाख टोकन के माध्यम से करीब 87 लाख टन धान की खरीदी की जा चुकी है. बता दे कि यह धान की खरीदी केंद्र सरकार की तरफ से घोषित समर्थन मूल्य पर की जा रही है. वहीं प्रेदश के लगभग 2,739 खरीद केंद्रों के माध्यम से किसान अपनी धान की फसल को बेच पा रहे हैं. 

कृषि विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, इस बार किसानों किसानों की संख्या पहले से ज्यादा बढ़ी है. आंकड़ों में बताया गया है कि 27.40 लाख किसानों ने 34.39 लाख हेक्टेयर रकबे का पंजीयन कराया है, जबकि पिछले वर्ष 25.49 लाख किसानों ने 28.76 लाख हेक्टेयर में धान बेचा था. इस हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस साल प्रदेश में किसानों की संख्या में 7.5 फीसदी और रकबे में लगभग 19 फीसदी बढ़ोतरी हुई है. 

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी
वहीं सरकार की तरफ से किसानों की सुविधा के लिए तुहर टोकल ऐप में 24 घंटे टोकन जारी करने की सुविधा दी है. जिससे किसान अब 20 दिन पहले तक टोकन प्राप्त कर सकते हैं. 11 दिसंबर 2025 तक किसानों को धान खरीदी के एवज में 7 हजार 771 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है. इसके अलावा, पंजीयन की प्रक्रिया एकीकृत किसान पोर्टल और एग्रीस्टेक पोर्टल के माध्यम से अभी भी लगातार जारी है. 

सरकार के सख्त कदम
इतना ही नहीं सरकार की तरफ से अवैध धान परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए सरकार की तरफ से सख्त कदम भी उठाए गए हैं. वहीं जिलों में राजस्व, खाद्य, सहकारिता और वन विभाग के अधिकारियों की विशेष चेकिंग टीमें भी गठित की गई हैं. अब तक 2000 से अधिक केस दर्ज कर 1.93 लाख टन अवैध धान भी जब्त किया गया है. राज्य स्तर पर मार्कफेड के तहत ICCC सेंटर भी सक्रिय रूप से चालू है. 

रिपोर्टः सत्य प्रकाश, रायपुर

