CG Weather Update: भारी बारिश से बस्तर में आई बाढ़! दर्जनों घर डूबे; मुश्किल में रेस्क्यू ऑपरेशन

Bastar News: बस्तर में पिछले 18 घंटों से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बन चुकी है. मूसलाधार बारिश की वजह से बस्तर में नदी नाले ऊफान पर है. लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के मांदर गांव में अचानक बारिश के पानी ने विक्राल रूप ले लिया है. गांव में अचानक आई बाढ़ के कारण कई घर पानी में डूब गए है. वहीं बाढ़ग्रस्त इलाके में पहुंचे बस्तर सांसद महेश कश्यप ने मौजूदा हालात का जायजा लिया और स्थिति की जानकारी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को दी.

बस्तर में बाढ़ का तांडव

छत्तीसगढ़ में मानसून का रौद्र रुप देखने को मिल रहा है. राज्य के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है. 100 मिमी से अधिक हो रही बारिश ने बाढ़ जैसे हालात बना दिए है. बस्तर का मांदर गांव भी इस वक्त बाढ़ की चपेत में है. यहां 2 दर्जन घर बांढ़ में डूब चुके है. गांव में अचानक आई बाढ़ की वजह से कई लोग अपने घरों में फंसे हुए है. जो लोग अपने घरों से नहीं निकल पाए है वे सभी पानी बाढ़ के त्रासदी के बीच फंसे है.

मौके पर पहुंची टीम

बाढ़ में लोगों के फंसे होने की जानकारी लगते ही मौके पर स्थानीय पुलिस, राजस्व विभाग की टीम पहुंची है. प्रशासन के उच्च अधिकारियों ने मोर्चा संभाल रखा है. हालांकि लगातार हो रही बारिश की वजह से SDRF की टीम को रेस्क्यू अभियान शुरू करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं मौके पर पहुंचे बस्तर के सांसद ने बताया कि परिस्थिति का जायजा लेने के बाद जानकारी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को दी गई है.

बाढ़ ग्रस्त गांवों में मदद पहुंचाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है.

मौसम विभाग का अलर्ट

वहीं IMD Raipur ने छत्तीसगढ़ मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है. विभाग का कहना है कि पूरे छत्तीसगढ़ में 27 अगस्त से भारी बारिश होगी. बारिश की बढ़ती गतिविधियों के साथ कई गांव बाढ़ के चपेट में आ सकते है. वहीं दंतेवाड़ा जिले के बरसूर में 190.6 mm बारिश दर्ज की गई है. इस दौरान छत्तीसगढ़ के सभी संभागों को अलर्ट रहने को कहा गया है.

रिपोर्ट: अनूप अवस्थी, Z मीडिया, बस्तर