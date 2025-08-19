CGBSE Supplementary Result: छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं-12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट जारी, छात्र ऐसे करें डाउनलोड

Chhattisgarh Supplementary Result 2025: छत्तीसगढ़ बोर्ड (CGBSE) ने जुलाई 2025 में आयोजित 10वीं और 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है. छात्र अब आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in पर जाकर आसानी से अपना परिणाम देख सकते हैं. इसके लिए उन्हें केवल अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा. नीचे देखें रिजल्ट डाउनलोड करने की पूरी प्रक्रिया.

यह भी पढ़ें: CM साय का बड़ा ऐलान, छत्तीसगढ़ में DA बढ़कर हुआ 55%, अब केंद्र के बराबर मिलेगा महंगाई भत्ता

छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं-12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट जारी

दरअसल, CGBSE ने 10वीं और 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. जुलाई में हुई इस परीक्षा में उन छात्रों ने हिस्सा लिया था जो मुख्य परीक्षा में एक या उससे ज़्यादा विषयों में पास नहीं हो पाए थे. बोर्ड ने उन्हें साल बचाने का मौका दिया था. छात्र अब आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in पर जाकर अपना रोल नंबर डालकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

छात्र ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट

रिजल्ट देखने या डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले छात्र आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in पर जाएं. इसके बाद होमपेज पर Supplementary Result 2025 लिंक पर क्लिक करें. यहां आप अपना रोल नंबर और जरूरी जानकारी डालें. इसे सबमिट करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा. छात्र इसे डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंटआउट भी ले सकते हैं.

जुलाई 2025 में हुई थी परीक्षा

बता दें कि CGBSE सप्लीमेंट्री परीक्षा 2025 जुलाई महीने में हुई थी. इस परीक्षा में वे छात्र शामिल हुए थे जो मुख्य परीक्षा में एक या एक से अधिक सब्जेक्ट में फेल हो गए थे. (सोर्स- हिंदुस्तान)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!