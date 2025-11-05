Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2989888
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

छत्तीसगढ़ में इन दो दवाओं के इस्तेमाल पर रोक! कहीं आप भी तो नहीं कर रहे थे सेवन, सामने आई बड़ी वजह

Chhattisgarh Medicine Ban: छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन ने बैक्लोफेन टैबलेट और आयरन सुक्रोज इंजेक्शन पर अस्थायी रोक लगाई है. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही दोनों दवाओं के उपयोग पर अंतिम फैसला होगा.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 05, 2025, 05:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छत्तीसगढ़ में इन दो दवाओं के इस्तेमाल पर रोक!
छत्तीसगढ़ में इन दो दवाओं के इस्तेमाल पर रोक!

CGMSC News: छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बुधवार को राज्य में उपयोग हो रही दो दवाओं पर रोक लगा दी है. बताया जा रहा है कि दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के चलते यह फैसला लिया है. वहीं CGMSC की तरफ से कहा गया है कि यह रोक केवल कुछ दिन के लिए हैं. जब जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल दोनों दवाओं के लिए गए सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं. 

बताया जा रहा है कि ड्रग वेयरहाउस कवर्धा में किए जांच के दौरान बैक्लोफेन 10 एमजी टैबलेट (Drug Code ND88) के दो बैच RT24126 और RT25018 में रंग परिवर्तन नजर आया. यह अनियमितता सामने आने के बाद CGMSC ने एहतियातन इन दोनों बैचों के वितरण और उपयोग पर रोक लगा दी है. कॉर्पोरेशन ने सैंपल को दोबारा जांच के लिए भेजा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि पैकेट के रंग में यह अंतर गुणवत्ता पर असर डाल रहा है या नहीं.

जांच के लिए भेजे सैंपल
रीजनल ड्रग वेयरहाउस बिलासपुर में आयरन सुक्रोज 100 एमजी इंजेक्शन (Drug Code – D285), बैच नंबर V24104, पर भी रोक लगाई गई है. मिली जानकारी के मुताबिक, यह इंजेक्शन एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपयोग के दौरान एक मरीज में साइड इफेक्ट का कारण बना. इस घटना के बाद CGMSC ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित बैच के उपयोग पर अस्थायी रोक लगा दी है और जांच के लिए नमूने प्रयोगशाला भेजे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

लगातार हो रही निगरानी
वहीं कॉर्पोरेशन की तरफ से कहा गया है कि दोनों मामलों में जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा. यदि दवाएं गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरतीं, तो सप्लायर के खिलाफ निविदा की शर्तों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. CGMSC ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य के मरीजों को सुरक्षित, भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए निगरानी और परीक्षण की प्रक्रिया लगातार जारी है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhattisgarh news

Trending news

chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में इन दो दवाओं के इस्तेमाल पर रोक! कहीं आप भी तो नहीं कर रहे थे सेवन
Durg News cg
'गांव में खुलनी चाहिए शराब भट्ठी...', दुर्ग में ग्रामीणों की अजीबोगरीब मांग!
Mohan Yadav
बिजली को लेकर मोहन यादव ने किसानों को दी बड़ी राहत, बोले- आदेश नहीं मानने वालों पर..
Chhattisgarh naxal Encounter
तेलंगाना बॉर्डर पर सुरक्षाबलों की नक्सलियों से मुठभेड़ जारी, कई के मारे जाने की खबर
jhabua news
बौखलाए पति ने काटी पत्नी की नाक, फिर जो हुआ वो और भी खतरनाक; अब नहीं मिल रहा कटा अंग
gwalior conversion case
ग्वालियर में धर्मांतरण का खतरनाक कांड! बच्चों ने बताई गुप्त ट्रेनिंग की सच्चाई
Durg News cg
शातिर ठगों ने लगाया 18 लाख का चूना, फेसबुक पर 'ट्रेडिंग मेसेज' कर बुना था जाल
mp news
राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम ने इस चीज से पोंछा था हथियार, खुद मिटाए सारे सबूत
bhopal news
बिजली कंपनी का अजीब आदेश! खेती के लिए 10 घंटे से ज्यादा बिजली दी तो कटेगा वेतन
ujjain news
उज्जैन में UDA की बड़ी कार्रवाई की तैयारी, बेगमबाग में अवैध निर्माण होंगे ध्वस्त