छत्तीसगढ़ में इन दो दवाओं के इस्तेमाल पर रोक! कहीं आप भी तो नहीं कर रहे थे सेवन, सामने आई बड़ी वजह

CGMSC News: छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बुधवार को राज्य में उपयोग हो रही दो दवाओं पर रोक लगा दी है. बताया जा रहा है कि दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के चलते यह फैसला लिया है. वहीं CGMSC की तरफ से कहा गया है कि यह रोक केवल कुछ दिन के लिए हैं. जब जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल दोनों दवाओं के लिए गए सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं.

बताया जा रहा है कि ड्रग वेयरहाउस कवर्धा में किए जांच के दौरान बैक्लोफेन 10 एमजी टैबलेट (Drug Code ND88) के दो बैच RT24126 और RT25018 में रंग परिवर्तन नजर आया. यह अनियमितता सामने आने के बाद CGMSC ने एहतियातन इन दोनों बैचों के वितरण और उपयोग पर रोक लगा दी है. कॉर्पोरेशन ने सैंपल को दोबारा जांच के लिए भेजा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि पैकेट के रंग में यह अंतर गुणवत्ता पर असर डाल रहा है या नहीं.

जांच के लिए भेजे सैंपल

रीजनल ड्रग वेयरहाउस बिलासपुर में आयरन सुक्रोज 100 एमजी इंजेक्शन (Drug Code – D285), बैच नंबर V24104, पर भी रोक लगाई गई है. मिली जानकारी के मुताबिक, यह इंजेक्शन एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपयोग के दौरान एक मरीज में साइड इफेक्ट का कारण बना. इस घटना के बाद CGMSC ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित बैच के उपयोग पर अस्थायी रोक लगा दी है और जांच के लिए नमूने प्रयोगशाला भेजे हैं.

लगातार हो रही निगरानी

वहीं कॉर्पोरेशन की तरफ से कहा गया है कि दोनों मामलों में जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा. यदि दवाएं गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरतीं, तो सप्लायर के खिलाफ निविदा की शर्तों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. CGMSC ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य के मरीजों को सुरक्षित, भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए निगरानी और परीक्षण की प्रक्रिया लगातार जारी है.

