बैंक सुविधा के लिए सड़क पर उतरे ग्रामीण, प्रशासन के आश्वासन के बाद खत्म हुआ जाम

Chhattisgarh News: राजनांदगांव जिले में सड़क चिरचारी के पास उस समय यातायात थम गया, जब ग्राम चारभाटा के ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर हाईवे पर चक्का जाम कर दिया. प्रदर्शन कर रहे लोगों की मुख्य मांग गांव में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की शाखा खोलने की है. ग्रामीणों का कहना है कि वे लंबे समय से इस मांग को प्रशासन के सामने रखते आए हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. मजबूर होकर उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा.

ग्रामीणों का कहना है कि बैंक शाखा न होने से उन्हें रोजमर्रा के बैंकिंग काम के लिए लगभग 50 किलोमीटर दूर राजनांदगांव शहर जाना पड़ता है. इससे समय और पैसे दोनों की हानि होती है. बुजुर्गों, महिलाओं और किसानों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ती है. कई बार छोटी-छोटी बैंकिंग जरूरतों के लिए पूरा दिन खर्च हो जाता है. ग्रामीणों का कहना है कि डिजिटल सुविधा हर किसी के पास नहीं है, इसलिए स्थानीय शाखा की जरूरत बेहद जरूरी है.

किसानों को मिलेगी राहत

बता दें कि चारभाटा क्षेत्र कृषि प्रधान है और यहां के अधिकांश किसान सहकारी बैंक से जुड़े हुए हैं. फसल ऋण, खाते से जुड़ी प्रक्रिया, राशि जमा-निकासी और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए उन्हें बार-बार शहर जाना पड़ता है. इससे खेती का काम भी प्रभावित होता है. ग्रामीणों का कहना है कि यदि गांव में ही बैंक शाखा खुल जाए तो किसानों को राहत मिलेगी और आर्थिक गतिविधियां भी सुचारु रूप से चल सकेंगी.

ग्रामीणों की सुनीं समस्याएं

चक्का जाम की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने ग्रामीणों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनीं. बताया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति मिलने के बाद ही नई शाखा खोली जा सकती है. प्रशासन ने मांग उच्च स्तर तक पहुंचाने का आश्वासन दिया. समझाइश के बाद ग्रामीणों ने जाम समाप्त कर दिया और यातायात बहाल हो गया. हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि मांग पूरी न होने पर फिर आंदोलन किया जाएगा.

रिपोर्टः किशोर, राजनांदगांव

