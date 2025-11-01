छत्तीसगढ़ के 25 साल, PM मोदी आज देंगे कई बड़ी सौगातें, यहां जानें मिनट टू मिनट कार्यक्रम

Chhattisgarh Rajyotsava 2025: पीएम नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ राज्य के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राज्योत्सव का शुभारंभ करने आज रायपुर आ रहे हैं. इस दौरान वे राज्य को 14,260 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देंगे.
Trending Photos
Chhattisgarh Foundation Day: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ की रजत जयंती के मौके पर छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे. इस दौरे के दौरान वे राज्य के लोगों को ₹14,260 करोड़ के अलग-अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स के रूप में एक बड़ा तोहफ़ा देंगे जिसका मकसद राज्य के विकास को तेज़ करना है. बता दें कि PM नरेंद्र मोदी लगभग 6 घंटे 45 मिनट तक रायपुर में रहेंगे. वे राज्य के विकास, संस्कृति और आस्था से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी करेंगे. इस दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं.
यह भी पढ़ें: 6 घंटे 45 मिनट रायपुर में रहेंगे पीएम मोदी, सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम, 6 रूट तय
PM मोदी आज देंगे कई बड़ी सौगातें
दरअसल, छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायपुर दौरे पर हैं. इस दौरान प्रधानमंत्री नए विधानसभा भवन और ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण करेंगे. इसके अलावा वे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे. उनका कार्यक्रम सुबह 7:35 बजे दिल्ली से रवाना होकर 9:45 बजे रायपुर पहुंचने से शुरू होगा. पीएम मोदी सत्य साईं हॉस्पिटल, ब्रह्माकुमारी कार्यक्रम और राज्योत्सव में भी शामिल होंगे.
यह भी पढ़ें: 25वें स्थापना दिवस पर छत्तीसगढ़ को मिलेगा नया विधानसभा भवन, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, जानिए इसकी खासियत
यहां जानें मिनट टू मिनट कार्यक्रम
PM मोदी का कार्यक्रम सुबह 9:45 बजे उनके रायपुर एयरपोर्ट पहुंचने के साथ शुरू होगा. एयरपोर्ट से वह सीधे सत्य साईं हॉस्पिटल जाएंगे, जहां 10:00 बजे से 10:35 बजे तक 'दिल की बात' कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. इसके बाद वह 10:45 बजे ब्रह्माकुमारी द्वारा आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में शामिल होंगे.
दोपहर में PM मोदी 11:45 बजे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे. उनके दौरे का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम 12:15 बजे से 1:15 बजे तक नए विधानसभा भवन का लोकार्पण होगा जो राज्य की लोकतांत्रिक यात्रा में एक मील का पत्थर है. इसके तुरंत बाद वह 1:30 बजे ट्राइबल म्यूजियम का भी लोकार्पण करेंगे. दिन का समापन 2:30 बजे से 4:00 बजे तक चलने वाले मुख्य राज्योत्सव कार्यक्रम में उनकी भागीदारी के साथ होगा, जहां वह जनता को संबोधित कर सकते हैं. प्रधानमंत्री शाम 4:25 बजे रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाएंगे.