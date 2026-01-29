Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3090665
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र की तारीख तय, 23 फरवरी से 20 मार्च चलेगा सत्र, होंगी 15 बैठकें

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ में बजट सत्र की तारीख तय हो गई है. छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी 2026 से शुरू होगा और 20 मार्च 2026 तक चलेगा. सत्र में पहले दिन राज्यपाल रमेन डेका का अभिभाषण होगा. सत्र के दौरान सदन में कुल 15 बैठकें आयोजित की जाएंगी.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 29, 2026, 05:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र की तारीख तय, 23 फरवरी से 20 मार्च चलेगा सत्र, होंगी 15 बैठकें

Chhattisgarh Assembly Budget Session-छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी2026 से शुरू होगा. बजट सत्र 23 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक चलेगा. इस दौरान सदन में कुल 15 बैठकें आयोजित किए जाएंगी. बजट सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है. राज्यपाल रमेन डेका सत्र के पहले दिन विधानसभा को संबोधित करेंगे. इस सत्र में विपक्षी विधायक सरकार से सवाल करेंगे, साथ ही बीजेपी विधायक भी अपनी सरकार के मंत्रियों को घेरेंगे. 

राज्यपाल का होगा अभिभाषण
बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल रमेन डेका का विधानसभा को संबोधित करेंगे. राज्यपाल के अभिभाषण के बाद ही बजट सत्र की औपचारिक शुरुआत मानी जाएगी. राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान राज्यपाल सरकार की उपलब्धियों, नीतियों और आने वाले समय की प्राथमिकताओं को सदन के सामने रखेंगे. 23 फरवरी से सत्र की शुरुआत होगी जो 20 मार्च तक चलेगा. 

राज्य सरकार पेश करेगी बजट
बजट सत्र में राज्य सरकार वित्तीय वर्ष के लिए आय-व्यय का पूरा ब्यौरा पेश करेगी. बजट पेश होने के बाद अलग-अलग विभागों के खर्च, सरकार की विकास योजनाओं और जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी. इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, सड़क, बिजली-पानी जैसे विषयों पर भी सदन में बहस होने की संभावना है. साथ ही इस सत्र में नए विधेयक भी पेश किए जा सकते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

सदन में देखने को मिल सकती है नोकझोंक
सदन में जरूरत पड़ने पर अनुपूरक बजट पर भी विचार किया जा सकता है. ऐसा माना जा रहा है कि बजट सत्र के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी. चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकजोंक भी देखने को मिल सकती है. बजट सत्र के दौरान राज्य की आर्थिक दिशा और विकास प्राथमिकताओं को लेकर सदन में अहम फैसले और चर्चा होने की उम्मीद है. 

रणनीति बनाने में जुटे दल 
बजट सत्र को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. विपक्ष अलग-अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों और आगामी योजनाओं को सदन में रखने की तैयारी कर रहा है.

यह भी पढ़ें-MP में खुलेंगे 200 नए सांदीपनि स्कूल, CM बोले- सरकारी विद्यालयों का परिणाम हुआ बेहतर

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhattisgarh newsCG NewsChhattisgarh Assembly Budget session

Trending news

chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र की तारीख तय, 23 फरवरी से 20 मार्च चलेगा सत्र
mp news
मां कर रही थी किचन में काम, 10 माह की बच्ची खेलते-खेलते बाथरूम में पहुंची; फिर...
jabalpur news
जबलपुर में जल्द ही सड़कों पर उतरेंगी 100 AC ई-बसें; इन रूट्स पर मिलेगी लग्जरी राइड
mp news
MP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 14 IPS अधिकारियों के हुए तबादले
weather update
बारिश-ओले से फसल हो गई बर्बाद? जानें कैसे और कितना मिलेगा मुआवजा, क्या है प्रोसेस
bhopal news hindi
बीटिंग द रिट्रीट समारोह को लेकर भोपाल में बदलेगा ट्रैफिक, इस रूट पर जाने से बचें
Mohan Yadav
MP में खुलेंगे 200 नए सांदीपनि स्कूल, CM बोले- सरकारी विद्यालयों का परिणाम हुआ बेहतर
mp news
एमपी को मिले 34 नए डिप्टी कलेक्टर, MPPSC परीक्षा के चयनित अभ्यार्थियों को नियुक्ति
mp news
उज्जैन में सवर्ण समाज ने भरी हुंकार, UGC के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, दी चेतावनी
mp news
उमरिया में स्कूल में बच्चों की बिगड़ी तबीयत, 5 को जिला अस्पताल किया गया रेफर