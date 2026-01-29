छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र की तारीख तय, 23 फरवरी से 20 मार्च चलेगा सत्र, होंगी 15 बैठकें

Chhattisgarh Assembly Budget Session-छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी2026 से शुरू होगा. बजट सत्र 23 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक चलेगा. इस दौरान सदन में कुल 15 बैठकें आयोजित किए जाएंगी. बजट सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है. राज्यपाल रमेन डेका सत्र के पहले दिन विधानसभा को संबोधित करेंगे. इस सत्र में विपक्षी विधायक सरकार से सवाल करेंगे, साथ ही बीजेपी विधायक भी अपनी सरकार के मंत्रियों को घेरेंगे.

राज्यपाल का होगा अभिभाषण

बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल रमेन डेका का विधानसभा को संबोधित करेंगे. राज्यपाल के अभिभाषण के बाद ही बजट सत्र की औपचारिक शुरुआत मानी जाएगी. राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान राज्यपाल सरकार की उपलब्धियों, नीतियों और आने वाले समय की प्राथमिकताओं को सदन के सामने रखेंगे. 23 फरवरी से सत्र की शुरुआत होगी जो 20 मार्च तक चलेगा.

राज्य सरकार पेश करेगी बजट

बजट सत्र में राज्य सरकार वित्तीय वर्ष के लिए आय-व्यय का पूरा ब्यौरा पेश करेगी. बजट पेश होने के बाद अलग-अलग विभागों के खर्च, सरकार की विकास योजनाओं और जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी. इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, सड़क, बिजली-पानी जैसे विषयों पर भी सदन में बहस होने की संभावना है. साथ ही इस सत्र में नए विधेयक भी पेश किए जा सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सदन में देखने को मिल सकती है नोकझोंक

सदन में जरूरत पड़ने पर अनुपूरक बजट पर भी विचार किया जा सकता है. ऐसा माना जा रहा है कि बजट सत्र के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी. चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकजोंक भी देखने को मिल सकती है. बजट सत्र के दौरान राज्य की आर्थिक दिशा और विकास प्राथमिकताओं को लेकर सदन में अहम फैसले और चर्चा होने की उम्मीद है.

रणनीति बनाने में जुटे दल

बजट सत्र को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. विपक्ष अलग-अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों और आगामी योजनाओं को सदन में रखने की तैयारी कर रहा है.

यह भी पढ़ें-MP में खुलेंगे 200 नए सांदीपनि स्कूल, CM बोले- सरकारी विद्यालयों का परिणाम हुआ बेहतर

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!