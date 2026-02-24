Advertisement
साय सरकार का 'फ्लाइंग विजन'! छत्तीसगढ़ के एविएशन सेक्टर को मिले नए पंख, इन शहरों के एयरपोर्ट की बदलेगी सूरत

Chhattisgarh Budget 2026: छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 में सरकार ने एविएशन सेक्टर का खास ध्यान रखा है. जहां बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर एयरपोर्ट विकास के लिए 80 करोड़ रुपये और ‘सीजी वायु योजना’ के लिए बड़ा ऐलान किया गया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Feb 24, 2026, 04:05 PM IST
Chhattisgarh Aviation Budget 2026
Chhattisgarh Aviation Budget 2026

Chhattisgarh Aviation Budget 2026: छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में वर्ष 2026-27 का कुल 1.72 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश कर दिया है. इस बार का बजट संकल्प थीम के साथ विकास का रोडमैप भी रखा है. इस बजट में हर क्षेत्र का खास ख्याल रखा गया है. बजट भाषण में इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक कल्याण और कनेक्टिविटी पर विशेष फोकस दिखाई दिया. खास कर एविएशन सेक्टर के लिए किए गए प्रावधानों ने सबका ध्यान खींचा, जिसे राज्य के विकास की नई उड़ान माना जा रहा है.

बता दें कि एविएशन सेक्टर को मजबूत करने के लिए बजट में बड़ा ऐलान किया गया है. सरकार ने बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर एयरपोर्ट के विकास हेतु 80 करोड़ रुपये के अतिरिक्त प्रावधान की घोषणा की है. राजधानी रायपुर में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्रीय हवाई सेवा में काफी मजबूती मिलेगी. इससे ने केवल व्यापार में गति मिलेगी, बल्कि पर्यटन और निवेश भी ऊंचाईयां छूने लगेगा. इसके अलावा, दूरदराज इलां को मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिलेगी.

विकास को मिलेगी रफ्तार 
बजट में औद्योगिक क्षेत्रों को भी ध्यान में रखा गया है. कोरबा में एयर स्ट्रिप के उन्नयन के लिए राशि का प्रावधान किया गया है. इससे उद्योगों और आपात सेवाओं को लाभ मिलेगा. इसके साथ ही सरकार ने सीजी वायु योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसके लिए 30 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं. इस योजना का मकसद यह है कि प्रदेश के अंदर सस्ती और सुगम हवाई सेवाएं उपलब्ध कराना है. इससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़े और विकास को नई रफ्तार मिले. 

मेडिकल कॉलेज का ऐलान
इसके अलावा, वित्तमंत्री ने हेल्थ सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान भी किया है. इसमें प्रदेश के अंदर तीन नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने का ऐलान किया है. घोषणा के मुताबिक, सरकार ने कुनकुरी, मनेन्द्रगढ़ और दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला किया है. बता दें कि इस बार का बजट संकल्प थी पर रखा गया था. इससे पहले दो बजट गति और ज्ञान थीम पर थे. 

