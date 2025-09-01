जापान और दक्षिण कोरिया के सफल विदेश दौरे से वापस लौटे CM विष्णु देव साय, बोले- विदेशी निवेश और विकास के रास्ते खुलेंगे
जापान और दक्षिण कोरिया के सफल विदेश दौरे से वापस लौटे CM विष्णु देव साय, बोले- विदेशी निवेश और विकास के रास्ते खुलेंगे

अपनी आठ दिन के जापान और दक्षिण कोरिया के विदेश दौरे के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि इस यात्रा से छत्तीसगढ़ में विदेशी निवेश और औद्योगिक विकास के रास्ते खुलेंगे. सीएम साय के वापस लौटने पर एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Sep 01, 2025, 04:38 PM IST
अपनी आठ दिन के जापान और दक्षिण कोरिया के विदेश दौरे के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय वापस रायपुर लौट आए हैं. सीएम साय के वापस लौटने पर एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया. छत्तीसगढ़ के पारंपरिक कर्मा और पंथी नृत्यों से पूरा एयरपोर्ट परिसर लगभग एक घंटे तक सराबोर रहा. लोगों की बड़ी संख्या में मौजूदगी ने मुख्यमंत्री साय की लोकप्रियता और उनके विदेश दौरे की सफलता को स्वयं ही बयां कर दिया. मुख्यमंत्री का पुष्प गुच्छों से लेकर गजमाला तक से स्वागत किया गया. एयरपोर्ट के निकास द्वार से मीडिया गैलेरी तक लगभग 100 मीटर की दूरी तय करने में सीए साय को लगभग 15 मिनट लगे. इस दौरान लोगों ने पुष्प वर्षा से भी सीएम साय का स्वागत किया. बाद में मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित किया और इस भव्य स्वागत के लिए सभी का आभार जताया. मुख्यमंत्री ने कहा कि जापान और दक्षिण कोरिया दोनों ही देशों में बड़ा भारतीय समुदाय बसा हुआ है और हमारे छत्तीसगढ़ के लोग भी वहां पर व्यापारिक कार्यों में लगे हुए हैं. उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ और यह लगा ही नहीं कि हम परदेश में हैं. उन्होंने कहा कि हमारे उद्यमी, हमारे कारोबारी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और भारत भूमि का नाम हर तरफ रोशन कर रहे हैं. 

इस दौरे से छत्तीसगढ़ में विदेशी निवेश और विकास के रास्ते खुलेंगे

मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि उनकी जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा सफल रही है. इस यात्रा से छत्तीसगढ़ में विदेशी निवेश और औद्योगिक विकास के रास्ते खुलेंगे. मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जापान यात्रा के दौरान यह तय हुआ है कि भारत में जापान 6 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगा और 10 साल का आर्थिक रोड मैप तैयार किया गया है. इसका बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ को भी मिलेगा. भारत और जापार के बीच हुए समझौतों से प्रदेश में एआई, सेमीकंडक्टर और रक्षा क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं बढ़ने से रोजगार के बडे़ अवसर छत्तीसगढ़ के युवाओं को मिलेंगे. 

जापान और कोरिया से एआई, सेमीकंडक्टर, टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश की सहमति

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि इस यात्रा के दौरान जापान और कोरिया दोनों ही देशों से छत्तीसगढ़ में निवेश के संबंध में चर्चा की गई और एआई, सेमीकंडक्टर, टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश की सहमति बनी है. इसके साथ ही कई औद्योगिक संस्थानों से छत्तीसगढ़ में निवेश प्रस्ताव भी मिले हैं. इन निवेश प्रस्तावों से बड़ी संख्या में हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा.

उन्होंने बताया कि इस दौरे पर जापान और दक्षिण कोरिया के व्यापार संगठन के प्रतिनिधियों से भी चर्चा की गई. दोनों ही देशों के प्रतिनिधियों ने व्यापार बढ़ाने को लेकर और निवेश बढ़ाने को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया. मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों ही देशों के व्यापार संगठनों को छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति के बारे में बताया और इसके अनुदान प्रावधानों से उन्हें अवगत कराया गया. एआई और सेमीकंडक्टर में निवेश के लिए बढ़िया अधोसंरचना की उपलब्धता से भी दोनों देशों के व्यापार संगठनों को अवगत कराया गया है. उन्हें बताया गया कि भारत का पहला डाटा सेंटर पार्क छत्तीसगढ़ में है. सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में तेजी से निवेश हो रहा है और इसके लिए आर्थिक अनुदान भी दिया जा रहा है.

ओसाका वर्ल्ड एक्सपो में जापानी भाषा में दी गई छत्तीसगढ़ में औद्योगिक संभावनाओं की जानकारी

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि जापान के ओसाका शहर में वर्ल्ड एक्सपो में हमारे राज्य ने अपना पवेलियन बनाया था. इस पवेलियन में हर दिन 30 हजार से अधिक लोग पहुंचे. सीएम साय ने बताया कि इस एक्सपो में छत्तीसगढ़ की औद्योगिक स्थिति के बारे में, निवेश की संभावनाओं के बारे में और संस्कृति के बारे में लोगों ने विस्तार से जानकारी ली. मुख्यमंत्री ने गर्व से बताया कि ओसाका एक्सपो में छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य रहा, जिसने अपनी पूरी जानकारी जापानी भाषा में दी, जिससे हमें अपनी बातों को जापानी निवेशकों तक समझाने में पूरी तरह से सफलता मिली.

पहली बार दक्षिण कोरिया पहुंचा छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधिमंडल

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि पहली बार दक्षिण कोरिया में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधि मंडल गया. कोरिया में भी छत्तीसगढ़ के बारे में पूरी बातें कोरियन भाषा में कही. इससे निवेशकों से कनेक्ट करने में मदद मिली. सीएम साय ने बताया कि दक्षिण कोरिया में आईसीसीके के साथएमओयू हुआ. आईसीसीके छत्तीसगढ़ के नॉलेज पार्टनर बनेंगे. इससे राज्य की नई औद्योगिक नीति के तहत आने वाले उद्योगों के लिए स्किल मैन पावर उपलब्ध कराने में बड़ी मदद मिलेगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा से हमने यह साबित किया है कि हम केवल देश भर के बड़े निवेश केंद्रों तक ही नहीं सीमित रहेंगे. हम पूरी दुनिया में जाएंगे और छत्तीसगढ़ के उत्पादों के लिए जगह बनाएंगे साथ ही छत्तीसगढ़ में निवेश को लेकर आएंगे.

;