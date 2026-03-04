Advertisement
कांग्रेस ने फिर खेला फूलो देवी नेताम पर दांव, राज्यसभा के लिए दोबारा मिला टिकट

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस एक बार फिर फूलो देवी नेताम पर भरोसा जताते हुए उन्हें दोबारा अपना उम्मीदवार घोषित किया है. वर्तमान में प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहीं फूलो देवी का राज्यभा कार्यकाल समाप्त हो रहा था, लेकिन पार्टी ने उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें फिर से मौका दिया है. 

Mar 04, 2026
Phulo Devi Rajya Sabha Ticket-छत्तीसगढ़ की राजनीति में राज्यसभा चुनाव को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर कांग्रेस हाईकमान ने विराम लगा दिया है. पार्टी ने वर्तमान राज्यसभा सांसद और प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष फूलो देवी नेताम को दोबारा अपना उम्मीदवार घोषित किया है. खास बात यह है कि इस रेस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बैज जैसे दिग्गज नामों की चर्चा थी, लेकिन अंतत: पार्टी ने एक बार फिर आदिवासी और महिला कार्ड खेलते हुए फूलो देवी पर ही भरोसा जताया है. 

इन दिग्गजों के नाम पर हुआ था मंथन
राज्यसभा टिकट के लिए कांग्रेस के भीतर भारी खींचतान और मंथन का दौर चला. चर्चाओं में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व अध्यक्ष मोहन मरकाम, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस सिंहदेव के नाम प्रमुखता से शामिल थे. पार्टू सूत्रों के अनुसार, आलाकमान ने जातिगत समीकरणों और आगमी चुनावों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान सांसद फूलो देवी नेताम के अनुभव और सक्रियता को प्राथमिकता दी है. 

राज्य की राज्यसभा का गणित समझिए 
छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में कुल 5 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं. वर्तमान स्थिति के अनुसार, फूलो देवी नेताम और केटीएस तुलसी का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 को खत्म हो रहा है. वहीं राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन का कार्यकाल 29 जून 2028 तक है. फूलो देवी के कार्यकाल खत्म होने के साथ ही पार्टी ने उन्हें दोबारा मौका देकर यह साफ कर दिया है कि वह संगठन में सक्रिय महिलाओं और जमीनी आदिवासी नेताओं को प्रोत्साहित करना चाहती है.

जानिए कैसे होता है राज्यसभा का चुनाव
राज्यसभा का चुनाव आम चुनावों से बिल्कुल अलग होता है. इसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है क्योंकि इसमें आम जनता वोट नहीं डालती, बल्कि जनता द्वारा चुने गए विधायक मतदान करते हैं. राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, बल्कि इसके एक-तिहाई सदस्य हर दो साल में रिटायर होते हैं और उनका कार्यकाल 6 साल का होता है. 

समझिए वोटों का गणित
राज्यसभा की कुल 245 सीटों में से 233 पर चुनाव होते हैं, जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं. जीत के लिए आवश्यक वोटों की संख्या एक खास फॉर्मूले से तय होती है. इस चुनाव में एक विधायक के वोट की वैल्यू 100 मानी जाती है. विधायकों को अपनी पसंद के अनुसार उम्मीदवारों की वरीयता देनी होती है. छत्तीसगढ़ की वर्तमान विधानसभा स्थिति को देखते हुए, संख्या बल के आधार पर सीटें तय होती हैं.

