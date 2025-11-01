Advertisement
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

किसानों की मेहनत पर फिरा पानी! 'मोन्था' की बारिश से कवर्धा, बिलासपुर समेत कई जिलों में फसलें हुईं बर्बाद

Chhattisgarh News-चक्रवात मोन्था के कारण रायपुर, कवर्धा, बिलासपुर, रायगढ़ और सरगुजा समेत कई जिलों में बारिश हुई.  शुक्रवार को कवर्धा में हुई बारिश के कारण खेतों में  कटी हुई फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं. पिछले दिनों मोन्था के चलते हुई बारिश ने बस्तर में भी किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया था.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 01, 2025, 09:17 AM IST
Cylone Montha Update-छत्तीसगढ़ में चक्रवात मोन्था का असर धीरे-धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसने किसानों और ग्रामीण इलाकों में नुकसान पहुंचाया है. रायपुर, कवर्धा, बिलासपुर, रायगढ़ और सरगुजा समेत कई इलाकों में इसका असर देखने को मिला है. बेमौसम बारिश ने खेतों में पकी और कटी दोनों तरह की फसलों को नुकसान पहुंचाया है. फसलों में हुए नुकसान ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. 

फसलें हुई खराब
शुक्रवार को कवर्धा जिले में बारिश हुई, जिससे खेतों में पहले से कटी हुई फसलें भीगकर सड़ गईं. कई जगह किसानों ने अपनी मेहनत से तैयार फसल को बचाने की कोशिश की, लेकिन लगाकर बारिश ने सब बर्बाद कर दिया. मौसम विभाग के अनुसार, मोन्था के कमोजर पड़ने से अब प्रदेश में बारिश का सिलसिला थम जाएगा और मौसम सामान्य रहेगा. विभाग ने आज किसी भी तरह का नया अलर्ट जारी नहीं किया है. 

किसानों की मेहनत पर फिरा पानी
इससे पहले मोन्था के कारण बस्तर क्षेत्र में भी भारी बारिश हुई थी, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया. कहीं धान की खड़ी फसलें झुक गईं, तो कहीं कट चुके धान के ढेर और बोरियां भीगकर सड़ने लगीं. वहीं कोंडागांव जिले के आदनार में बारिश से बड़को नाला पुलिया धंस गई, जिससे लिंगोंपथ, मर्दापाल, भाटपाल, नारायणपुर मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया. यह पुल प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाई गई थी. लगातार बारिश के चलते पुलिया का एक हिस्सा धंस गया और कुछ ही देर में उसका दूसरा हिस्सा भी टूट गया. गनीमत रही कि उस वक्त कोई वाहन पुल पार नहीं कर रहा था, वरना बड़ा हादसा हो सकता है. 

मोन्था का असर खत्म होने लगा
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, छत्तीसगढ़ से मानसून 15 अक्टूबर तक लौट चुका था, जबकि मानसून सीजन 30 सितंबर को ही खत्म माना जाता है. इसलिए अक्टूबर में होने वाली बारिश को सालाना बारिश के रूप में गिना जाता है. इस साल 1 से 26 अक्टूबर तक 89.4 मिमी बारिश दर्ज हुई है, जो सामान्य औसत 56.2 मिमी से 59 प्रतिशत अधिक है. विशेषज्ञों का कहना है कि इस अतिरिक्त बारिश से खरीब फसलें खासकर धान और सब्जी उत्पादक किसानों को भारी नुकसान हुआ है. प्रदेश के कई जिलों में अब मौसम सामान्य होने के आसार हैं, लेकिन किसानों को अभी भी खेतों में फसलों के सड़ने से बचाने की चुनौती बनी हुई है. 

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

