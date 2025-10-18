छत्तीसगढ़ को मेडिकल शिक्षा में बड़ी सौगात, 61 नई पीजी सीटों को मंजूरी, जानें कौन-कौन से कॉलेज शामिल

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है. नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने राज्य के विभिन्न शासकीय मेडिकल कॉलेजों में MD (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन) और MS (मास्टर ऑफ सर्जरी) पाठ्यक्रमों के लिए 61 नई पोस्ट ग्रेजुएट (PG) सीटों को स्वीकृति प्रदान की है. इस महत्वपूर्ण वृद्धि के बाद, राज्य में अब शासकीय PG सीटों की कुल संख्या 377 हो गई है, जो राज्य के निजी मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध 186 सीटों की तुलना में कहीं अधिक है.

61 नई पीजी सीटों को मंजूरी

दरअसल, छत्तीसगढ़ को चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि मिली है. नेशनल मेडिकल काउंसिल (NMC) ने राज्य के शासकीय मेडिकल कॉलेजों में एमडी-एमएस की 61 नई पीजी सीटों को मंजूरी दी है. इसके साथ ही राज्य में अब कुल 377 सरकारी पीजी सीटें हो गई हैं. इनमें बिलासपुर को 21, कोरबा को 13, रायगढ़ को 12, जगदलपुर को 8 और राजनांदगांव को 7 सीटें मिली हैं. निजी मेडिकल कॉलेजों में पहले से 186 सीटें हैं. इस बढ़ोतरी से राज्य में चिकित्सा शिक्षा का स्तर और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद है.

जानें कौन-कौन से कॉलेज शामिल

यह स्वीकृति राज्य के कई प्रमुख मेडिकल कॉलेजों को मिली है. नई सीटों के वितरण में छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर को सर्वाधिक 21 सीटें मिली हैं. इसके अलावा स्व. बिसाहू दास महंत स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कोरबा को 13 सीटें, स्व. लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ को 12 सीटें, स्व. बलिराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर को 8 सीटें और स्व. अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगांव को 7 सीटें प्राप्त हुई हैं.

