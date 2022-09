2022 बैच के अफसरों के राज्य हुए आवंटिट, छत्तीसगढ़ को मिले ये 6 नए IFS अधिकारी

सत्य प्रकाश/रायपुर:राज्य को को 6 IFS अधिकारी मिले हैं.जिन छह नए IFS अधिकारियों को छत्तीसगढ़ कैडर दिया गया उनमें से दो मूल रूप से राज्य के ही रहने वाले हैं और बाकि चार दूसरे राज्यों से हैं. केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय (Union Ministry of Forest and Environment) ने 2022 बैच में चयनित IFS अधिकारियों को राज्य का आवंटन कर दिया है. छत्तीसगढ़ को 6 नये IFS अधिकारी मिले हैं. इनमें हर्षित मेहर और विपुल अग्रवाल दोनों छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले हैं. वहीं दीपेश कपिल (Dipesh Kapil), चंद्रकुमार अग्रवाल (Chandrakumar Agarwal), एस नवीन कुमार (S Naveen Kumar) और एमजी वैंकटेश (MG Venkatesh) दूसरे राज्यों से हैं.

हर्षित मेहर और विपुल अग्रवाल की ये रही थी रैंक

छत्तीसगढ़ के हर्षित मेहर (Harshit Meher of Chhattisgarh) ने यूपीएससी की भारतीय वन सेवा परीक्षा के परिणाम में बेहतर प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रौशन करते हुए देश में पांचवां स्थान हासिल किया था. बता दें कि हर्षित को यह सफलता चौथे प्रयास में मिली थी.हर्षित ने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. वहीं विपुल अग्रवाल (Vipul Agarwal is related to Chhattisgarh )का संबंध भी छत्तीसगढ़ से ही है. यूपीएससी के 2021 के परीक्षा में उन्होंने 100वीं रैंक (He had secured 100th rank in UPSC's 2021 examination) हासिल की थी.जिसके बाद आज उनको छत्तीसगढ़ कैडर की जिम्मेदारी मिली है.

वहीं मध्य प्रदेश के शिवपुरी के चंद्र कुमार अग्रवाल (Chandra Kumar Agarwal of Shivpuri, Madhya Pradesh) ने आईएफएस परीक्षा 2021 में 35वीं रैंक हासिल की है.दीपेश कपिल (Dipesh Kapil originally from village Dakrawar, Saharanpur) मूल रूप से गांव डकरावर, सहारनपुर के रहने वाले हैं.उन्हें 2021 में IFS (भारतीय वन सेवा) के लिए चुना गया था. परीक्षा में दीपेश कपिल ने 47वीं रैंक हासिल की थी.साथ ही एस नवीन कुमार और एमजी वेंकटेश को क्रमश 62 और 82वां स्थान मिला थी.