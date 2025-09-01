श्रमिको के बच्चों को बड़े स्कूलों में पढ़ाएगी सरकार, नहीं लगेगा एक भी पैसा; श्रम विभाग उठाएगा छठी से 12वीं तक का पूरा खर्च

Chhattisgarh Govt Scheme: हर किसी का सपना होता है कि वो अपने बच्चे को किसी बड़े स्कूल में पढ़ाए और उसे बड़ा आदमी बनाए, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से यह बात मन में ही रह जाती है. लेकिन, अब ऐसा नहीं होगा और छत्तीसगढ़ सरकार श्रमिक वर्ग के लिए एक खास योजना लेकर आई है, जिसके तहत श्रमिकों और मजदूरों के बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने की दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है. छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके लिए 'अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना' की शुरुआत की है और छत्तीसगढ़ इस योजना को लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है.

श्रमिकों के बच्चों का बड़े स्कूलों में पढ़ने का सपना होगा पूरा

छ्त्तीसगढ़ सरकार की 'अटल उत्कृष्ट योजना' के तहत श्रमिकों और मजदूरों के बच्चों को बड़े स्कूलों में पढ़ने का मौका मिलेगा और बच्चों के सपने पूरे होंगे. इस योजना के तहत 14 नामी स्कूलों में 100 बच्चों का दाखिला कराया जाएगा और इसके लिए सरकार हर साल दो करोड़ रुपये खर्च करेगी. इस योजना के तहत श्रम विभाग छठी से 12वीं तक की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगा.

मजदूर परिवारों की उम्मीदों को मिले नए पंख

छत्तीसगढ़ सरकार की 'अटल उत्कृष्ट योजना' से मजदूर परिवारों की उम्मीदों को नए पंख मिल गया है और उनको अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होगी. छत्तीसगढ़ के श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने इस योजना की जानकारी दी है और बताया है कि 5वीं क्लास में अच्छे नंबर प्राप्त कर पास हुए श्रमिकों के बच्चों को काउंसलिंग के बाद योजना में प्रवेश दिया जाएगा. किसी बड़े स्कूल में उनका एडमिशन छठी क्लास में कराया जाएगा और 12वीं तक की पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी.

अटल उत्कृष्ट योजना के तहत किन-किन खर्चों का वहन करेगी सरकार

'अटल उत्कृष्ट योजना' के तहत छत्तीसगढ़ सरकार एडमिशन चार्ज, स्कूल का ट्यूशन फीस, किताब-कॉपी के अलावा स्कूल ड्रेस, हॉस्टल का खर्च, खाने का खर्च सरकार उठाएगी. इन सभी सुविधाओं पर खर्च होने वाले पैसे आवासीय स्कूलों को सीधे मंडल द्वारा प्रदान किए जाएंगे.

योजना के लिए पात्रता और जरूरी दस्तावेज

इस योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक को कम-से-कम 1 साल से निर्माण कार्य में पंजीकृत होना चाहिए. इस योजना के तहत केवल पहले 2 बच्चों को लाभ मिलेगा. इसके लिए जीवित श्रमिक पंजीयन कार्ड, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बच्चे के 5वीं क्लास की मार्कशीट, वर्तमान कक्षा में अध्ययन प्रमाण पत्र, स्वघोषणा प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र और चयन के बाद ट्रांसफर सर्टिफिकेट जरूरी होगा.