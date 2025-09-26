'पति को पालतू चूहा कहना' मानसिक क्रूरता, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने माना- माता-पिता से अलग रहने की जिद भी क्रूरता

Chhattisgarh High Court-छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पति को पालतू चूहा कहना मानिसक क्रूरता माना है. हाईकोर्ट ने यह बात एक तलाक के केस में कही है. पति-पत्नी के बीच बढ़े विवाद में तलाक लेने की नौबत आ गई थी, परेशान पति ने कोर्ट को बताया कि पत्नी उसे माता-पिता से अलग रहने कहती थी और उसे पालतू चूहा कहती थी. निचली अदालत ने पति के आरोपों को सही मानते हुए तलाक का आदेश दिया था. अब हाईकोर्टने भी फैलसे को सही ठहराते हुए तलाक को बरकरार रखा है. कोर्ट ने पत्नी की अपील भी खारिज कर दी है.

अलग करना मानसिक क्रूरता

हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय संयुक्त परिवार की व्यवस्था में पति को माता-पिता से अलग करने की जिद करना मानसिक क्रूरता है. हाईकोर्ट ने पत्नी को 5 लाख रुपए स्थायी गुजारा भत्ता देने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा बेटे को हर महीने गुजारा भत्ता देना होगा. बेटे के पालन-पोषण के लिए 6 हजार और उसे हर महीने एक हजार रुपए गुजारा भत्ता मिल रहा है.

2009 में हुई थी शादी

दरअसल, रायपुर के रहने वाले दंपती की 28 जून 2009 को शादी हुई थी. 5 जून 2010 को उनका एक बेटा हुआ था. कुछ समय बाद दोनों के बीच झगड़े होने लगी. पति ने अपनी पत्नी पर क्रूरता और परित्याग के आरोप लगाते हुए फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिक लगाई. 2019 में दोनों का तलाक मंजूर हुआ. पत्नी ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर दी. वहीं पति ने अपने पक्ष में तर्क दिया कि पत्नी उसके माता-पिता के साथ दुर्व्यवहार किया और उनसे अलग रहने की जिद की.

आक्रामक व्यवहार करने लगी पत्नी

जब पति ने ऐसा करने से इनकार किया तो पत्नी आक्रामक व्यवहार करने लगी. शारीरिक रूप से नुकसान भी पहुंचाया. पति ने बताया कि कि माता-पिता की मानने के लिए पत्नी अपमानजनक रूप से उसे पालतू चूहा कहती थी. साथ ही उसने गर्भपात का प्रयास भी किया है. बताया कि पत्नी 24 अगस्त 2010 को तीजा के दौरान मायके चली गई और वापस नहीं आई.

मैसेज को माना सबूत

इस मामले की सुनवाई में हाईकोर्ट ने पत्नी के भेजे टेक्स्ट मैसेज को भी सबूत माना. इस मैसेज में पत्नी ने कहा था कि अगर तुम अपने माता-पिता को छोड़कर मेरे साथ रहना चाहते हो तो जवाब दो, वरना मत पूछो. पत्नी ने यह स्वीकार किया था कि उसने यह मैसेज भेजा था. साथ ही पत्नी ने यह भी माना कि वह अगस्त 2010 के बाद ससुराल नहीं लौटी.

