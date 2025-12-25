छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला: 'I Love You' कहना और हाथ पकड़ना मर्यादा का उल्लंघन, आरोपी की सजा में की कटौती

Chhattisgarh Highcourt Verdict-छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट ने कहा कि आई लव यू कहकर किसी लड़की का हाथ पकड़ना, उसे अपनी ओर खींचना महिला की मर्यादा भंग करना अपराध है. यह टिप्पणी हाईकोर्ट ने एक पॉक्सो के मामले में की है. वहीं पीड़िता की उम्र साबित नहीं होने के कारण आरोपी को पॉक्सो एक्ट से बरी कर दिया. पीड़िता उम्र नाबालिग है या नहीं यह साबित नहीं हो पाई थी. जस्टिस एनके चंद्रवंशी की सिंगल बेंच ने 3 साल की सजा को घटाकर 1 साल कर दिया है.

स्कूल से लौट रही थी पीड़िता

जानकारी के अनुसार, रायगढ़ जिले के भूपदेवपुर थाना क्षेत्र में रहने वाली लड़की 28 नवंबर 2019 को स्कूट से लौट रही थी. इस दौरान 19 साल का रोहित चौहान पास पहुंचा. उसने लड़की का हाथ पकड़ा और आई लव यू कहा और उसे अपनी तरफ खींच लिया. जब पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी भड़क गया और गाली गलौज की.

मां को बताया घटनाक्रम

मौके पर मौजूद लड़की की छोटी बहन और दोस्त ने बीच-बचाव किया. जिसके बाद वे डर से छिप गईं. जब पीड़िता अपने घर पहुंची तो उसने पूरा घटनाक्रम अपनी मां को बताया. इसके बाद पिता के साथ थाने गई और रिपोर्ट दर्ज कराई. इस मामले में रायगढ़ के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 मई 2022 को आरोपी को आईपीसी की धारा 354 और पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत दोषी ठहराया.

आरोपी को हुई थी सजा

इस मामले में आरोपी को दोनों धाराओं में 3-3 साल की सजा सुनाई और एक-एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया. जब आरोपी ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की. हाईकोर्ट ने अब इस मामले में आरोपी की 3 साल की सजा को घटाकर 1 साल कर दिया. आरोपी फिलहाल जमानत पर है और उसे बची हुई सजा काटने के लिए सरेंडर करने को कहा गया है.

पीड़िता की उम्र नहीं हुई साबित

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान तर्क दिया गया कि पीड़िता की उम्र सही साबित नहीं हुई. पीड़िता के स्कूल रिकॉर्ड में उसकी जन्मतिथि 15 जून 2005 दर्ज है, लेकिन पीड़िता के पिता ने गवाही में साल 2003 बताया. इसके लिए कोई जन्म प्रमाणपत्र या आधार दस्तावेज पेश नहीं किया गया. इसे लेकर कोर्ट ने सहमति जताई और कहा कि पीड़िता की उम्र साबित नहीं होने के कारण पॉक्सो एक्ट लागू नहीं होता.

आरोप हुआ सिद्ध

वहीं धारा 354 के तहत आरोपी को दोषी मानते हुए कोर्ट ने कहा कि इस तरह की हरकत महिलाओं की मर्यादा को ठेस पहुंचाती है. सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा गया कि मर्यादा का मतलब महिला की गरिमा और सेक्सुअल डिसेंसी से है. लेकिन पीड़िता की उम्र साबित नहीं हो पाने के कारण पॉक्सो एक्ट की धारा 8 रद्द की गई.

