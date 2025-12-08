Advertisement
बहुमंजिला फ्लैट-दुकानों को बड़ी राहत! छत्तीसगढ़ में जमीन खरीदी-बिक्री की नई गाइडलाइन पर नया आदेश जारी

Chhattisgarh Land Guideline: छत्तीसगढ़ में नई जमीन गाइडलाइन दरों को लेकर जमकर विरोध हो रहा है. इसी बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनता को राहत देने का भरोसा दिया है. सरकार ने कुछ प्रावधानों में बदलाव कर दरों के पुनरीक्षण के संकेत दिए हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 08, 2025, 08:10 PM IST
बहुमंजिला फ्लैट-दुकानों को बड़ी राहत!
Chhattisgarh Registry News: छत्तीसगढ़ में जमीन की खरीदी-बिक्री को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन इन दिनों विवाद की वजह बनी हुई है. अचानक बढ़ाई गई सरकारी दरों से आम लोग ही नहीं, बल्कि प्रॉपर्टी से जुड़े कारोबारी भी परेशान हैं. प्रदेश के कई जिलों में इसका खुलकर विरोध हो रहा है. लोगों का कहना है कि नई दरें जमीन की वास्तविक कीमत से काफी ज्यादा तय कर दी गई हैं, जिससे रजिस्ट्री कराना मुश्किल हो गया है.

राजनांदगांव समेत कई शहरों में पिछले कुछ दिनों से जमीन कारोबारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. उनका कहना है कि गाइडलाइन दरों में भारी बढ़ोतरी अव्यवहारिक है और इससे खरीदी-बिक्री लगभग ठप हो गई है. लोग घर या जमीन लेने से पीछे हट रहे हैं. कारोबारियों का दावा है कि अगर यही स्थिति रही, तो आने वाले दिनों में रियल एस्टेट बाजार पर बुरा असर पड़ सकता है.
सीएम साय ने दिया बड़ा बयान
इसी बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब राजनांदगांव पहुंचे, तो उन्होंने इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया. मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सरकार जनहित में फैसले लेती है, लेकिन अगर कहीं कमी रह गई है तो उसमें सुधार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यदि नई गाइडलाइन से आम जनता को नुकसान हो रहा है या बाजार प्रभावित हो रहा है, तो सरकार इसमें बदलाव करने पर विचार करेगी.

लोगों को राहत मिलने की उम्मीद
मुख्यमंत्री के बयान के बाद अब प्रशासनिक स्तर पर भी हलचल तेज हो गई है. पंजीयन महानिरीक्षक कार्यालय ने गाइडलाइन दरों के पुनरीक्षण को लेकर आदेश जारी किया है. इसके तहत शहरों में 1400 वर्गमीटर तक इंक्रीमेंटल गणना का प्रावधान खत्म किया गया है. नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में पुराने नियम लागू होंगे, जिससे लोगों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.

जनता की परेशानी सुनी जाएगी
सरकार ने बहुमंजिला फ्लैट और दुकानों के मामलों में भी राहत दी है. अब सुपर बिल्टअप एरिया के बजाय बिल्टअप एरिया के आधार पर मूल्यांकन होगा. मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2017 के बाद से दरें अपडेट नहीं हुई थीं, इसलिए बढ़ोतरी जरूरी थी, लेकिन जनता की परेशानी को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा. अब पूरे प्रदेश की नजरें सरकार के अगले फैसले पर टिकी हैं.

(रिपोर्टः किशोर, राजनांदगांव)

