छत्तीसगढ़ के कई गांवों में शराब, जुआ और सट्टे पर लगा बैन! लंबे झाम में फंसेंगे जाम छलकाने वाले...

Sharababndi in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का दौर शुरू हो गया है. एक एक कर के कई जिलों में शराबबंदी लागू की जा रही है. ताजा मामला राजनांदगांव जिले से है, यहां जिले के कई गांवों में शराबबंदी लागू कर दी गई है. ऐसे में गांव में अगर शराब पीते पिलाते या फिर बेचते पाया गया तो उसके खिलाफ 50 हजार तक का जुर्माना वसूला जाएगा. वहीं, शराबियों या शराब के अड्डों के बारे में जानकारी देने वालों को भी 10-15 हजार रूपए इनाम के रुप में दिए जा सकते हैं.

छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की शुरूआत

दरअसल, राजनांदगांव जिले के भरेगांव, आरला, मोखला गांव में पहले से ही शराब पर बैन लगा था. जिसके बाद यहां आसपास के सुरगी, मोहड़ और माथलडबरी गांव के लागों ने भी यही मॉडल अपनाया है. गांव को पूरी तरीके से शराबमुक्त करने के लिए गांववासियों ने खुद अपने सोच समझ से ये फैसला लिया है. ऐसे में शराब पीने वालों पर ना सिर्फ सामाजिक कार्रवाई की जाएगी बल्कि आर्थिक दंड भी नापा जाएगा.

50 हजार तक वसूला जाएगा इनाम

गांव को शराबमुक्त करने की योजना में सबसे ज्यादा योदगान यहां की महिलाओं और युवाओं को जाएगा. शराब की वजह से गांव की बदत्तर हाल को सुधारने का जिम्मा यहां की महिलाएं और युवाओं द्वारा ही लिया गया है. सरकार की ओर से ऐसा कोई आदेश नहीं जारी किया गया है. शराब की वजह से सामाज में फैल रही गंदगी और पारिवारिक कलह को रोकने के लिए ये कड़ा रुख अपनाया गया है. माथलडबरी में तय हुआ कि शराब पीने वालों पर 10000 वहीं शराब बेचने वालों पर 31000 का आर्थिक दंड वसूला जाएगा. वहीं मोहड़ गांव में शराब बेचने वालों पर 50000 और पीने वालों पर 30000 का जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही शराबियों की सूचना देने वालों पर 15 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है. सुरगी में भी शराब बेचने वालों पर 50 हजार रुपए का दंड और बताने वालों पर 10 हजार का इनाम रखा गया है. वहीं अगर गांजा बेचते पकड़े गए तो 50 हजार का दंड और इसके बारे में सूचना देने वालों पर 10 हजार का इनाम रखा गया है.

जुआरियों पर भी पहरा

ताश-जुआ का नशा पालने वालों को भी नहीं बक्शा गया है. गांव सुरगी में सट्टा लिखने वाले को 50 हजार रुपए और बताने वालों को 10 हजार रुपए इनाम दिया जाएगा. ताश-जुआ खेलने वालों के खिलाफ 20 हजार रुपए जुर्माना लगेगा और बताने वालों को 5 हजार का इनाम. खुले में शराब पीने वालों पर 20 हजार का फाइन, गाली गलौच करने वालों के खिलाफ भी 10 हजार का फाइन वसूला जाएगा. इन सभी मामलों में नाम बताने वालों का नाम सार्वजनिक नहीं किया जाएगा.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. राजनांदगाँव की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

सोर्स: पत्रिका