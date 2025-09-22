छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र बॉर्डर पर जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़, एक हुआ ढेर, जमकर हो रही फायरिंग
छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र बॉर्डर पर जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़, एक हुआ ढेर, जमकर हो रही फायरिंग

Naxalite Encounter: छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर नारायणपुर जिले में नक्सलियों और जवानों में हुई मुठभेड़ में एक नक्सली को ढेर किया गया है, जबकि यहां सर्चिंग अभियान जारी है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 22, 2025, 12:54 PM IST
एनकाउंटर में एक नक्सली ढेर
एनकाउंटर में एक नक्सली ढेर

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षाबलों का एक्शन जारी है, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र बॉर्डर पर सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में एक नक्सली को ढेर किया है, बताया जा रहा है कि यहां अभी भी रुक-रुककर फायरिंग हो रही है, क्योंकि यहां और नक्सलियों के छिपे होने की जानकारी सामने आ रही है. जबकि सर्चिंग ऑपरेशन भी जारी है, मौके पर सीआरपीएफ और डीआरजी फोर्स के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है. नक्सलियों के खिलाफ अब तक इस इलाके में भी कई सफल ऑपरेशनों को अंजाम दिया जा चुका हैं. 

अपडेट जारी है...

Naxalite encounterchhattisgarh newsnarayanpur naxalite encounter

