छत्तीसगढ़ में PM मोदी और शाह के दौरे से पहले 13 IAS का ट्रांसफर, कई अफसरों को सौंपी नई जिम्मेदारियां

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ में पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के दौरे से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. छत्तीसगढ़ शासन ने गुरुवार को 13  IAS अधिकारियों के तबादले किए हैं. इन अफसरों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. सचिव, आयुक्त, संचालक और प्रबंध संचालक लेवल के पदों में फेरबदल किया गया है. 

Nov 27, 2025, 11:35 PM IST
13 IAS Transferred in Chhattisgarh-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के रायपुर दौरे से पहले छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है. पीएम और गृहमंत्री के दौरे से पहले छत्तीसगढ़ शासन ने गुरुवार को 13 IAS अफसरों का ट्रांसफर किया है. कई IAS अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. सचिव, आयुक्त, संचालक और प्रबंध संचालक लेवल के पदों में व्यापक फेरबदल किया गया है. 

शिखा राजपूत को नई जिम्मेदारी
IAS शिखा राजपूत तिवारी (2008 बैच) को आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा से हटाकर सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया है. वहीं 2009 बैच की IAS डॉ. प्रियंका शुक्ला को स्वास्थ्य विभाग से ट्रांसफर कर आयुक्त, समग्र शिक्षा नियुक्त किया गया है, साथ ही पाठ्यपुस्तम निगम का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है. 

पदुम सिंह को अतिरिक्त प्रभार
IAS किरण कौशल (2009 बैच) को प्रबंध संचालक, मार्कफेड से हटाकर मंत्रालय में सचिव पद पर पदस्थ किया गया है. इसके साथ ही 2010 बैच IAS पदुम सिंह एल्मा को MD, CSMCL नियुक्त किया गया है और साथ ही बेवरेजेस कॉर्पेरेशन का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है. उनके पदभार ग्रहण करते ही इस पद को प्रवर श्रेणी वेतनमान के समकक्ष घोषित किया गया है. 

इन अफसरों को भी मिली नई जिम्मेदारी
IAS संजीव कुमार झा (2011 बैच) को संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं बनाया गया है और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. IAS जितेन्द्र कुमार शुक्ला (2012 बैच) को मार्कफेड का नया प्रबंध संचालक बनाया गया है. IAS रितेश अग्रवाल (2012 बैच) को आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. इसके अलावा IAS इफ्फत आरा, संतन देवी जांगड़े, सुखनाथ अहिरवार, डॉ. रेणुका श्रीवास्तव, रीता यादव और लोकेश कुमार को भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं.

अधिकारी का नाम             नई जिम्मेदारी      

  • शिखा राजपूत-             सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
  • प्रियंका शुक्ला-            आयुक्त समग्र शिक्षा, प्रबंधन संचालक पाठ्य पुस्तक निगम
  • किरण कौशल-            सचिव मंत्रालय
  • पदुम सिंह एल्मा-          प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ बेवरेज कापरिशन
  • संजीव कुमार झा-         प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
  • जितेंद्र कुमार शुक्ला-     प्रबंध संचालक, मार्कफेड
  • रितेश कुमार अग्रवाल-  संचालक छग मेडिकल कॉर्पोरेशन, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
  • इफ्फत आरा-              विशेष सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम
  • संतन देवी जांगड़े-       संयुक्त सचिव स्वास्थ्य एवं कल्याण, संचालक आयुष
  • सुखनाथ अहिरवार-     संयुक्त सचिव खेल एवं युवा कल्याण
  • रेणुका श्रीवास्तव-       उप सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग, संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग
  • रीता यादव-              प्रबंधन संचालक, छग खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
  • लोकेश कुमार-          संचालक उद्यानिकी

