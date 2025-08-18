छत्तीसगढ़ के नक्शे पर मौजूद अनोखी जगहें, मंगल ग्रह के टुकड़े से लेकर स्पंजी जमीन करती हैरान!

Chhattisgarh Mysterious Places: दुनिया के 7 अजूबों के बारे में तो हर कोई जानता है लेकिन क्या आप छत्तीसगढ़ के जादुई और रहस्यमयी जगहों के बारे में जानते हैं ? छत्तीसगढ़ के इन रहस्यमयी जगहों के बारे में वैज्ञानिक भी पता लगा रहे हैं. इन जगहों की जमीन, पत्थर, पानी, हवा हर कुछ हैरान करती है मानो पृथ्वी पर इनका अस्तित्व ही सवाल खड़ा करता हो. तो चलिए जानते हैं, मैनपाट की स्पंजी जमीन से लेकर अंधेरी कुटुमसर गुफा और छत्तीसगढ़ के नागलोक के कुछ अनसुलझे रहस्यों के बारे में.

गर्म पानी का कुंठ

शुरूआत करेंगे गर्म पानी के कुंठ के साथ. अम्बिकापुर से रामानुजगंज जाने वाले मार्ग पर आपको गर्म पानी का 8-10 कुंड मिल जाएगा. इन पानी का तापमान 90-100 डिग्री सेंटीग्रेट तक होता है. यानी पानी में हाथ रखने पर हाथ जल भी सकता है. गर्म पानी की वजह से इस जगह को तातापानी कहकर बुलाते हैं. हैरानी की बात है कि यहां पानी का तापमान 12 महीने तक गर्म ही रहता है. ना ही सर्दियों में पानी ठंडा होता है ना ही पानी का तापमान कम होता है.

स्पंजी जमीन, मौनपाट

इसी के साथ मैनपाट का स्पंजी जमीन भी सुर्खियों में लगातार बना रहता है. जहां चलने पर जमीन हिलने लगती है. मानो चलते ही यहां की धरती कांप उठती है और इस पूरे क्षेत्र में भूकंप आया हो. कुछ लोग बताते है कि जमीन के अंदर पानी भरने की वजह से यहां चलने पर जमीन में कंपन होता है.

अंधी मछलियों का गुफा

छत्तीसगढ़ के कांगेर वैली नेशनल पार्कके पास अंधेरी कुटुमसर गुफा है. यो गुफा अंधी मछलियों के लिए अधिक जाना जाता है. कहते है इस गुफा में अंधी मछली पाई जाती है. वहीं कुछ लोग बताते है कि गुफा में सूरज की किरणें न पड़ने की वजह से मछलियों की आंखों पर पतली सी झिल्ली चढ़ गई है जिस वजह से मछलियां देख नहीं सकती है.

टिनटिनी पत्थर

छत्तीसगढ़ के दरिमा में मौजूद टिनटिनी पत्थर को मंगल ग्रह का उल्का पिंड बताया जाता है. कहते है कि कई साल पहले मंगल ग्रह से गिरते समय इस उल्का पिंड में आग लगी थी और गैस के तत्व निकले थे. इस वजह से इस पत्थर में गहरा गड्ढे बन गया है. पत्थर के इस आकार की वजह से जब भी इसे बजाया जाता है तो इससे 6 तरह की आवाजें निकलती है.

छत्तीसगढ़ पर बसा है नागलोक

छत्तीसगढ़ के कई गांवों को नागलोक का नाम दिया जाता है. जशपुर को विशेष रुप से नागलोक का दर्जा दिया जाता है लेकिन बिलासपुर के एक और गांव को नागलोक के नाम से बुलाया जाता है. गांव का नाम है फरसाबहार गांव. इस गांव में किंग कोबरा से लेकर रसेल वाइपर, कॉमन क्रेट जैसे गहरीले और खतरनाक सांप पाए जाते हैं.

सोर्स: पत्रिका