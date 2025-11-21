Chhattisgarh PCS Merit List 2024 जारी, टॉपर बने देवेश साहू, ऐसे करें CGPSC मेरिट लिस्ट डाउनलोड

CGPSC Merit List 2024: छत्तीसगढ़ में पीसीएस की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2024 की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है. परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र CGPSC की आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाकर मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं. यहां इंटरव्यू में शामिल होने वाले सभी 643 उम्मीदवारों के नाम, डेट ऑफ बर्थ, लिखित परीक्षा, इंटरव्यू में प्राप्तांक और स्कोर दिया हुआ है.

जारी लिस्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में देवेश कुमार साहू ने 773.5 अकों के साथ प्रदेश में टॉप किया है. वहीं स्वप्निल वर्मा ने 769.5 अंकों के साथ बाजी मारी है. इसके अलावा, यशवंत कुमार देवांगन ने तीसरा स्थान हासिल किया है. बता दें कि इस लिस्ट में टॉप 10 में दो लड़कियां शामिल हैं. इस बार 17 सेवाओं के लिए 246 पदों पर भर्ती की गई है.



इन अंकों के आधार पर लिस्ट

वहीं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की तरफ से कहा गया है, कि मेरिट सूची अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों के योग के आधार पर तैयार की गई है. यह चयन सूची नहीं है, जिन छात्रों को राज्य सेवा परीक्षा 2024 के प्रत्येक प्रश्न पत्र में 33 फीसदी या फिर उससे अधिक अंक मिले हैं, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को अनारक्षित पदों के आवंटन के हिसाब से चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा.

इस प्रकार होगी चयन प्रक्रिया

इसके अलावा, आरक्षित वर्ग के ऐसे छात्र जिन्हें, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2024 के सभी प्रश्न पत्र में प्राप्तांक 23 फीसदी या फिर उससे अधिक है. और 33 फीसदी से कम को केवल संबंधित आरक्षित पदों के आवंटन हेतु चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा. अगर आप भी अपनी मेरिट लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इन आसान स्टेप के माध्यम से लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं. आइए आपको स्टेप वाय स्टेप बताते हैं.

ऐसे डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट

1. सबसे पहले छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाएं.

2. इसके बाद होमपेज पर जाकर Detailed Merit List-State Wise Exam 2024 लिंक पर क्लिक करें.

3. क्लिक करने के बाद मेरिट लिस्ट स्क्रीन पर दिख जाएगी.

4. नीचे डाउनलोड पर क्लिक कर, इसे अपने मोबाइल या डेक्सटॉप पर सेव कर लें.

