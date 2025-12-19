पीएम आवास योजना में बड़ा गड़बड़झाला, बिना जमीन बांट दिए गए करोड़ों, CAG रिपोर्ट से हुआ खुलासा

PM Awas Yojana CAG Report: छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना को लेकर CAG रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया है. प्रदेश के अंदर पीएम आवाज योजना में भारी गड़बड़ी देखने को मिल रही रही है. रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रदेश के अंदर गरीबों के घर के नाम पर न केवल धज्जियां उड़ाई गई हैं, बल्कि रुपयों का बंदरबांट भी हुआ है. रिपोर्ट में मिली जानकारी के मुताबिक, राजधानी रायपुर से लेकर बिलासपुर तक ऐसे सैंकड़ों लोगों को आवास का पैसा बांट दिया गया, जिनके पास घर बनवाने के लिए जमीन तक उपलब्ध नहीं थी. वहीं दूसरी तरफ अमीर और रसूखदार लोग गरीबों का हक मारकर योजना का लाभ उठाते रहे. इसको लेकर सियासत भी गरमा गई है. इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद न केवल प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक, मार्च 2023 तक अवधि की इस ऑडिट रिपोर्ट में अनियमितताओं की लंबी सूची भी है. इसमें रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और प्रेमनगर जैसे कई इलाकों में जांच के दौरान पाया गया है कि 3 लाख रुपए तक सालाना आय वाले 71 ऐसे लोगों को आवास दिए गए हैं, जो इसके लिए पूरी तरह से अपात्र थे. इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला मामला 250 ऐसे लाभार्थियों का है, जिनके पास आवास निर्माण के लिए जमीन ही नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी 4.5 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया. यह लापरवाही यहीं नहीं रुकी, 99 लोग ऐसे निकले जिन्होंने चालाकी से दोनों इलाकों की योजनाओं का दोहरा लाभ लिया.

केंद्र सरकार के निर्देशों का उल्लंघन

प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्देशों के मुताबिक, इस योजना में महिलाओं को प्राथमिकता देने और उनके नाम पर मकान स्वीकृत करने को कहा गया है. लेकिन छत्तीसगढ़ में इस नियम की भी जमकर अनदेखी हुई है. रिपोर्ट में बताया गया है, प्रदेश में केवल 50 फीसदी आवास ही महिलाओं के नाम पर स्वीकृत किए गए हैं, जो केंद्र सरकार के निर्देशों का उल्लंघन बताया जा रहा है. इस रिपोर्ट के बाद प्रदेश में राजनीति गरमा गई है. विधानसभा चुनाव में भी आवास को लेकर एक बड़ा मुद्दा था. लेकिन अब इन तथ्यों के सामने आने के बाद बीजेपी-कांग्रेस के बीच सियासी तकरार शुरू हो गई है. वहीं कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप और श्याम बिहारी जायसवाल ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गरीबों के हक पर डाका डालना कांग्रेस की फितरत है. वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा कि 10 लाख आवासों की पहली सूची कांग्रेस सरकार के समय ही जारी हुई थी.

