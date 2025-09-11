छत्तीसगढ़ में बदली गई 52 पुलिस अधिकारियों की जगहें, जानिए अपने जिले के डीएसपी का नाम, ये रही लिस्ट
छत्तीसगढ़ में बदली गई 52 पुलिस अधिकारियों की जगहें, जानिए अपने जिले के डीएसपी का नाम, ये रही लिस्ट

CG DSP Transfer List: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बड़ी प्रशासनिक सर्जरी देखने को मिली है. गृह विभाग की तरफ से 52 पुलिस अधिकारियों को इधर-उधर किया गया है. आइए आपको पूरी लिस्ट के बारे में बताते हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 11, 2025, 06:58 AM IST
छत्तीसगढ़ में पुलिस अधिकारियों के तबादले
छत्तीसगढ़ में पुलिस अधिकारियों के तबादले

Chhattisgarh Police Transfer List: छत्तीसगढ़ गृह विभाग की तरफ से पुलिस अधिकारियों के बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किए हैं. इस प्रशासनिक फेरबदल में 52 डीएसपी स्तर के अधिकारियों की पोस्टिंग बदली है. इनमें 6 सहायक सेनानी शामिल बताए जा रहे हैं. ट्रांसफर लिस्ट के अनुसार, प्रमोशन पाए इंस्पेक्टर, कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर, रेडियो इंस्पेक्टर, रक्षित इंस्पेक्टर और सीनियर रिपोर्टर कैडर के अधिकारी शामिल हैं, जो लंबे समय से पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे.

गृह विभाग की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, रमाकांत साहू को रायपुर सिविल लाइन का सीएसपी बनाया गया है. सुरेश भगत को सरगुजा में क्राइम डीएसपी और मंजूलता राठौर को गरियाबंद का डीएसपी नियुक्त किया गया है. ट्रांसफर आदेश गृह विभाग के उप सचिव आरपी चौहान ने जारी किया है.
Chhattisgarh policechhattisgarh news

