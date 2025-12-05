Advertisement
नाम भूली, आंखें गंवा बैठी! 8 साल की बच्ची को 20 साल तक कमरे में कैद रखा, अब 28 की उम्र में रेस्क्यू

Chhattisgarh News-साल बाद एक कमरे से रेस्क्यू किया गया है. उसका पालन पोषण करने वाले परिवार ने उसे 20 साल तक कमरे में कैद करके रखा था. जब उसे कमरे में बंद किया गया था, तब उसकी उम्र महज 8 साल थी. अब करीब 28 साल की उम्र में उसे रेस्क्यू किया गया है. युवती को कमरे में बंद करने की वजह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 05, 2025, 03:07 PM IST
नाम भूली, आंखें गंवा बैठी! 8 साल की बच्ची को 20 साल तक कमरे में कैद रखा, अब 28 की उम्र में रेस्क्यू

Girl Kept Locked in Room For 20 Years-छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से एक चौंकाने वाला और मानवाधिकारों को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक परिवार ने एक लड़की को पूरे 20 साल तक घर के एक कमरे में बंद रखा. जब उसे कैद किया गया था, तब उसकी उम्र मात्र 8 साल थी. अब करीब 28 वर्ष की उम्र में अधिकरियों ने उसे बेहद दयनीय स्थिति में रेस्क्यू किया है.

बाहरी दुनिया से कर दिया बेगाना

जानकारी के अनुसार, बचपन में ही माता-पिता से अनाथ हो चुकी इस बच्ची का पालन-पोषण पड़ोस में रहने वाले एक परिवार ने किया था. लेकिन समय बीतने के साथ उन्होंने उसे बाहरी दुनिया से पूरी तरह बेगाना कर दिया. लड़की को इतने लंबे समय तक बंद रखने का परिवार ने जिस कारण से बचाव किया है, वह और भी चौंकाने वाला है. उनका कहना है कि एक व्यक्ति उसके पीछे पड़ा रहता था और उसके यौन उत्पीड़न की आशंका थी, इसलिए सुरक्षा के नाम पर उसे कमरे में ही कैद कर दिया गया.

नाम और पहचान भूली युवती

रेस्क्यू के समय अधिकारियों ने पाया कि युवती अपनी पहचान और नाम तक भूल चुकी है. कई बार बुलाने पर भी वह धीमी और असमंजस भरी प्रतिक्रिया देती है. लंबे समय तक धूप, खुली हवा और सामाजिक संपर्क से वंचित रहने के कारण उसकी दृष्टि लगभग खत्म हो चुकी है और मानसिक रूप से गहरा आघात पहुंचा है.

युवती की हालत में हो रहा सुधार

बस्तर कलेक्टर हरीश एस ने बताया कि सामाजिक कल्याण विभाग इस मामले की जांच अवैध हिरासत, संभावित आपराधिक लापरवाही और मानवाधिकार उल्लंघन के रूप में कर रहा है. वहीं मेडिकल टीम का कहना है कि युवती की आंखों की रोशनी पूरी तरह लौट आने की संभावना काफी कम है. इलाज के बाद धीरे-धीरे उसका शरीर और प्रतिक्रिया करने की क्षमता में सुधार दिख रहा है

