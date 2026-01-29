छत्तीसगढ़-तेलंगाना बॉर्डर पर बड़ी मुठभेड़ की खबर, कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर

Chhattisgarh Telangana Border Naxali Encounter: छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है. बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के दक्षिण क्षेत्र में सशस्त्र माओवादियों की मौजूदगी की जानकारी के आधार पर सुरक्षाबलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, जहां नक्सलियों के होने की स्थिति में फायरिंग शुरू हुई है. जानकारी के मुताबिक नक्सलियों के मारे जाने और हथियार बरामद होने की खबर है. फिलहाल यहां सर्चिंग का काम भी लगातार जारी है, जबकि सुरक्षाबलों के जवान पूरी स्थिति पर काम कर रहे हैं.

अपडेट जारी है...