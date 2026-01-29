Advertisement
Chhattisgarh

छत्तीसगढ़-तेलंगाना बॉर्डर पर बड़ी मुठभेड़ की खबर, कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर

Chhattisgarh Naxalites Encounter: छत्तीसगढ़-तेलंगाना बॉर्डर पर बड़ी नक्सली मुठभेड़ की खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में कई नक्सली ढेर हुए हैं. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 29, 2026, 01:01 PM IST
छत्तीसगढ़-तेलंगाना बॉर्डर पर नक्सली मुठभेड़
छत्तीसगढ़-तेलंगाना बॉर्डर पर नक्सली मुठभेड़

Chhattisgarh Telangana Border Naxali Encounter: छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है. बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के दक्षिण क्षेत्र में सशस्त्र माओवादियों की मौजूदगी की जानकारी के आधार पर सुरक्षाबलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, जहां नक्सलियों के होने की स्थिति में फायरिंग शुरू हुई है. जानकारी के मुताबिक नक्सलियों के मारे जाने और हथियार बरामद होने की खबर है. फिलहाल यहां सर्चिंग का काम भी लगातार जारी है, जबकि सुरक्षाबलों के जवान पूरी स्थिति पर काम कर रहे हैं. 

अपडेट जारी है...

