चेहरा दिखाओ, तभी सोना पाओ... छत्तीसगढ़ में ज्वेलरी शॉप में बुर्का-नकाब वालों को नहीं मिलेगी एंट्री

Burqas and face veils are banned in shops-छत्तीसगढ़ में अब अगर आप सोने-चांदी के जेवर खरीदने जा रहे हैं, तो अपनी पहचान छिपाकर दुकान के अंदर नहीं जाए पाएंगे. प्रदेश में अब किसी भी ज्वेलरी शॉप में अब बुर्का, नकाब या घूंघट पहनकर आने वालों को सोने-चांदी की दुकानों में एंट्री नहीं दी जाएगी. छत्तीसगढ़ प्रदेश सर्राफा एसोसिएशन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह बड़ा फैसला लिया है कि अब किसी भी ज्वेलरी शोरूम में बुर्का, नकाब, घूंघट या हेलमेट पहनकर आने वालों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

लूट की वारदात के बाद लिया फैसला

इस फैसले के पीछे लूट की बड़ी वारदात है. हाल ही में गरियाबंद जिले के नवापारा-राजिम में एक बड़ी लूट की वारदात हुई, जहां चोरों ने करीब 1 करोड़ रुपए के जेवर पार कर दिए. इस बड़ी घटना के बाद पूरे प्रदेश के व्यापारियों में डर का माहौल है. इस घटना के बाद से व्यापारियों का कहना है कि जब लूट होती है, तो अपराधी बुर्का या हेलमेट पहनकर आते हैं. सीसीटीवी फुटेज होने के बाद भी पुलिस चेहरा नहीं देख पाती, जिससे अपराधी पकड़ में नहीं आते. इसी समस्या को खत्म करने के लिए अब चेहरा दिखाना जरूर कर दिया है.

बैठक में लिया बड़ा फैसला

छत्तीसगढ़ सर्राफा एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कमल सोनी की अध्यक्षता में हुई आपातकालीन बैठक में पूरे राज्य के सर्राफा व्यापारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े. बैठक में सर्वसम्मति से ये नियम तय किए गए. ग्राहक को दुकान में घुसने से पहले हेलमेट, बुर्का या चेहरा ढंकने वाली हर चीज हटानी होगी. सभी व्यापारियों से दुकानों से आधुनिक सीसीटीवी, अलार्म और सेफ लॉक लगाने की अपील की गई है. वहीं एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि नवापारा लूटकांड के दोषियों को जल्द पकड़ा जाए और सर्राफा बाजारों में पुलिस गश्त बढ़ाए जाए.

दूसरे राज्यों में भी लिया गया है फैसला

छत्तीसगढ़ ऐसा करने वाला पहला राज्य नहीं है. इससे पहले उत्तर प्रदेश और बिहार के ज्वेलर्स एसोसिएशन भी अपनी दुकानों में इसी तरह से कड़े नियम लागू कर चुके हैं. सोने-चांदी की लगातार बढ़ती कीमतों को देखते हुए व्यापारियों को अंदेशा है कि आने वाले समय से लूट की घटनाएं और बढ़ सकती हैं, इसलिए यह सावधानी बरती जा रही है.

