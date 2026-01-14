Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3074483
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

चेहरा दिखाओ, तभी सोना पाओ... छत्तीसगढ़ में ज्वेलरी शॉप में बुर्का-नकाब वालों को नहीं मिलेगी एंट्री

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के सराफा बाजारों में बुर्का, नकाब पहनकर दुकानों में एंट्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया. वहीं हेलमेट पहनकर दुकान में आने वाले पुरुषों को भी एंट्री नहीं दी जाएगी. छत्तीसगढ़ सर्राफा एसोसिएशन की आपातकालीन बैठक में यह फैसला लिया गया है. व्यापारियों का कहना है कि लगातार हो रही चोरी की घटनाओं और सुरक्षा कारणों के चलते यह कदम उठाया गया है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 14, 2026, 07:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चेहरा दिखाओ, तभी सोना पाओ... छत्तीसगढ़ में ज्वेलरी शॉप में बुर्का-नकाब वालों को नहीं मिलेगी एंट्री

Burqas and face veils are banned in shops-छत्तीसगढ़ में अब अगर आप सोने-चांदी के जेवर खरीदने जा रहे हैं, तो अपनी पहचान छिपाकर दुकान के अंदर नहीं जाए पाएंगे. प्रदेश में अब किसी भी ज्वेलरी शॉप में अब बुर्का, नकाब या घूंघट पहनकर आने वालों को सोने-चांदी की दुकानों में एंट्री नहीं दी जाएगी. छत्तीसगढ़ प्रदेश सर्राफा एसोसिएशन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह बड़ा फैसला लिया है कि अब किसी भी ज्वेलरी शोरूम में बुर्का, नकाब, घूंघट या हेलमेट पहनकर आने वालों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

लूट की वारदात के बाद लिया फैसला

इस फैसले के पीछे लूट की बड़ी वारदात है. हाल ही में गरियाबंद जिले के नवापारा-राजिम में एक बड़ी लूट की वारदात हुई, जहां चोरों ने करीब 1 करोड़ रुपए के जेवर पार कर दिए. इस बड़ी घटना के बाद पूरे प्रदेश के व्यापारियों में डर का माहौल है. इस घटना के बाद से व्यापारियों का कहना है कि जब लूट होती है, तो अपराधी बुर्का या हेलमेट पहनकर आते हैं. सीसीटीवी फुटेज होने के बाद भी पुलिस चेहरा नहीं देख पाती, जिससे अपराधी पकड़ में नहीं आते. इसी समस्या को खत्म करने के लिए अब चेहरा दिखाना जरूर कर दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

बैठक में लिया बड़ा फैसला

छत्तीसगढ़ सर्राफा एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कमल सोनी की अध्यक्षता में हुई आपातकालीन बैठक में पूरे राज्य के सर्राफा व्यापारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े. बैठक में सर्वसम्मति से ये नियम तय किए गए. ग्राहक को दुकान में घुसने से पहले हेलमेट, बुर्का या चेहरा ढंकने वाली हर चीज हटानी होगी. सभी व्यापारियों से दुकानों से आधुनिक सीसीटीवी, अलार्म और सेफ लॉक लगाने की अपील की गई है. वहीं एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि नवापारा लूटकांड के दोषियों को जल्द पकड़ा जाए और सर्राफा बाजारों में पुलिस गश्त बढ़ाए जाए.

दूसरे राज्यों में भी लिया गया है फैसला

छत्तीसगढ़ ऐसा करने वाला पहला राज्य नहीं है. इससे पहले उत्तर प्रदेश और बिहार के ज्वेलर्स एसोसिएशन भी अपनी दुकानों में इसी तरह से कड़े नियम लागू कर चुके हैं. सोने-चांदी की लगातार बढ़ती कीमतों को देखते हुए व्यापारियों को अंदेशा है कि आने वाले समय से लूट की घटनाएं और बढ़ सकती हैं, इसलिए यह सावधानी बरती जा रही है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

CG Newschhattisgarh newschhattisgarh jewellery association

Trending news

CG News
चेहरा दिखाओ, तभी सोना पाओ, CG में ज्वेलरी शॉप में बुर्का-नकाब वालों की एंट्री बैन
mp news
लाशों पर राजनीति बर्दाश्त नहीं करेगा इंदौर, CM मोहन यादव का कांग्रेस पर तीखा प्रहार
mp news
छिंदवाड़ा में होटल में छोड़ी गई मिठाई बनी काल, अब तक 3 ने तोड़ा दम, मचा हड़कंप
MP Crime News
MP का ये शहर बन रहा ड्रग तस्करों का हॉटस्पॉट, 20 करोड़ की MD के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार
mp news
शादी के बाद प्रेमी के साथ भागी बेटी, नाराज पिता ने सीने में उतार दी गोली, हुई मौत
Latest Shahdol News
पत्नी ने थाने में दर्ज कराई शिकायत.. तो आहत हुआ पति, अगली सुबह फांसी लगाकर दे दी जान
bhopal news
बोर्ड परीक्षा में नकल करने वाले छात्रों को अब जेल की सजा, MP बोर्ड का सख्त निर्देश
bhopal news
'SC-ST विधायकों की हालत कुत्तों जैसी...', कांग्रेस MLA के फिर बिगड़े बोल
digvijaya singh
राहुल का विजन... तो इस वजह से राज्यसभा नहीं जाएंगे दिग्विजय सिंह, क्यों हट रहे पीछे?
raipur news
महादेव सट्टा ऐप: दुबई से भारत तक एक्शन...ED ने अटैच की ₹21.45 करोड़ की प्रॉपर्टी