छत्तीसगढ़ में मौसम की लुका-छिप्पी, ठंड कभी तेज कभी हल्की, अगले 3 दिन तापमान स्थिर; फिर बढ़ेगी कंपकंपी

Chhattisgarh Weather Update: छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम स्थिर बना हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिनों तक राज्य के न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव की उम्मीद नहीं है. फिलहाल पूरे राज्य में हवा में हल्की ठंडक है, जो सूरज डूबने के बाद और सुबह के समय ज़्यादा महसूस होती है. कुछ इलाकों में तापमान में ज़्यादा गिरावट आई है, जबकि कुछ इलाकों में हल्की ठंडक है.

अगले 3 दिन तापमान स्थिर

दरअसल, छत्तीसगढ़ के मौसम में बड़ा बदलाव देखा गया है. तापमान कभी बहुत ज़्यादा ठंडा तो कभी हल्का ठंडा हो रहा है. मौसम विभाग ने बताया है कि फिलहाल राज्य में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की उम्मीद नहीं है, और यह स्थिति अगले तीन दिनों तक बनी रहेगी. पूरे राज्य में खासकर सूरज डूबने के बाद और सुबह-सुबह हल्की ठंड महसूस हो रही है. पिछले 24 घंटों में सरगुजा संभाग के बाहरी इलाकों को छोड़कर कहीं भी शीतलहर जैसी स्थिति नहीं रही है.

तीन दिन बाद फिर से बढ़ सकती है ठंड

तापमान की बात करें तो अंबिकापुर राज्य में सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 6.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. अन्य प्रमुख शहरों में न्यूनतम तापमान इस प्रकार थे: पेंड्रा रोड 8.2 डिग्री, जगदलपुर 9.6 डिग्री, दुर्ग 9.4 डिग्री, राजनांदगांव 10.0 डिग्री, बिलासपुर 12.8 डिग्री, और राजधानी रायपुर में 12.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग का कहना है कि तीन दिन बाद ठंड फिर से बढ़ सकती है.

कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त-व्यस्त

छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले टूरिस्ट हिल स्टेशन चिल्पी और आस-पास के इलाकों में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है. कड़ाके की ठंड ने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अस्त-व्यस्त कर दिया है, जिससे स्थानीय लोगों की दिनचर्या पर सीधा असर पड़ा है. सुबह और शाम को चलने वाली ठंडी हवाओं और गिरते तापमान की वजह से लोग घरों के अंदर रहने को मजबूर हैं. सुबह होते-होते ओस की बूंदें बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाती हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में 'खर्रा' कहा जाता है. यह नज़ारा खेतों, पेड़ों, पौधों, घास और घास के ढेर पर साफ़ देखा जा सकता है. यह शानदार नज़ारा सुबह-सुबह के समय दिखाई देता है.

प्राकृतिक सुंदरता का आनंद

शहर के मुख्य चौराहों और बाजारों में लोग कड़ाके की ठंड से राहत पाने के लिए अलाव जलाए हुए दिख रहे हैं. ठंडे मौसम ने सब्जियों की सप्लाई पर भी असर डाला है. दूर-दराज के गांवों से किसान और विक्रेता समय पर बाजारों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे सब्जियों की कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है. दूसरी ओर यह बढ़ती ठंड दूर-दराज के जगहों से आने वाले टूरिस्ट्स के लिए एक खास आकर्षण बन गई है. हिल स्टेशन वाले इलाकों में यह ठंडा मौसम टूरिस्ट्स के लिए आनंद और मनोरंजन का जरिया बन गया है. टूरिस्ट्स ठंडी घाटियों, कोहरे और अलाव के बीच सेल्फी लेते और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते दिख रहे हैं.