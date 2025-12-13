Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3039644
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

बिहार की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में मखाना की खेती पर जोर, किसानों को 40 फीसदी तक मिलेगी सब्सिडी, जानिए सब कुछ

Chhattisgarh Makhana Board Update: छत्तीसगढ़ में भी बिहार की तर्ज पर मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड का गठन करने की घोषणा की गई है. वहीं केद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश के मखाना उगाने वाले किसानों को नई दिशा मिलेगी. वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी किसानों को हर तरीके से सहायता प्रदान की जाएगी.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 13, 2025, 03:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छत्तीसगढ़ में मखाना की खेती पर जोर!
छत्तीसगढ़ में मखाना की खेती पर जोर!

Chhattisgarh Makhana Ki Kheti: बिहार में मखाने की खेती काफी बड़े पैमाने पर होती है. इसी के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में मखाना की खेती पर जोर दिया जा रहा है. इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड में शामिल किया गया है. इस फैसले से प्रदेश के मखाना की खेती करने वाले किसानों को नई दिशा मिलेगी. बता दें कि धमतरी जिले में कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री ने छत्तीसगढ़ में मखाना की खेती के प्रयासों को देखते हुए मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की है. प्रदेश में हो रही मखाना के उत्पादन पर कृषि मंत्री ने भी खुशी जाहिर की. वहीं सरकार की तरफ से कहा गया है कि मखाना बोर्ड के माध्यम से प्रदेश के किसानों को हर तरीके की सहायता प्रदान की जाएगी. 

वहीं उद्यानिकी विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार की तरफ से 2025-26 से सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ मखाना प्रारंभ किया गया है. इस योजना में शत प्रतिशत केंद्रीय अनुदान दिए जाने का प्रावधान है. वहीं योजना के तहत साल 2025-26 में आगामी 4 महीने में लगभग 180 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है. योजना के माध्यम से तालाब में मखाना की खेती करने वाले किसानों को 1.79 लाख रुपए की इकाई लागत के खिलाफ 40 फीसदी की राशि 72000 रुपए अनुदान के रूप में दिए जाने का प्रावधान है. अगर किसान अपने खुद के खेत में मखाना उत्पादन करने वाले कृषकों को राशि 1.32 लाख रुपए की लागत पर 40 फीसदी की राशि 53000 रुपए की सब्सिडी का प्रावधान है. साथ ही नया तालाब बनाने कि लिए सात लाख की राशि पर लगभग 40 फीसदी यानि 2.80 लाख रुपए सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है. 

ये भी पढ़ेंः दो साल बेमिसाल! सीएम साय ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, जानिए छत्तीसगढ़ में अब तक क्या-क्या हुआ?

Add Zee News as a Preferred Source

मखाना किसानों को मिलेगी सब्सिडी
वहीं मखाना के मूल्य संवर्धन हेतु माइक्रो लेवल मखाना प्रसंस्करण इकाई लागत राशि 10 लाख रुपए पर 35 फीसदी तक की सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान किया गया है. इसी प्रकार FPO स्माल लेवल मखाना प्रसंस्करण इकाई के स्थापना बाबत इकाई लागत राशि 39 लाख रुपये पर 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया है. वहीं निजी क्षेत्र में लागत राशि 39 लाख रुपए पर लगभग 35 फीसदी सब्सिडी देने का प्रावधान है. अगर बड़े पैमाने पर मखाना उत्पादन की इकाई लागत राशि 7 करोड़ रुपए पर 35 फीसदी सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है. वहीं मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए योजना के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण देने के साथ एक्पोजर विजिट भी कराया जा रहा है. मखाना खेती को प्रेरित करने हेतु इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय तथा महात्मा गाँधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय द्वारा मखाने की उत्कृष्ट खेती का प्रदर्शन भी किया जा रहा है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

 

TAGS

Makhana Ki Kheti

Trending news

Makhana Ki Kheti
छत्तीसगढ़ में मखाना की खेती पर जोर, किसानों को 40 फीसदी तक मिलेगी सब्सिडी
mp news
ट्रेन में भिड़े वर्दी वाले! होमगार्ड पर डिप्टी CTI से मारपीट का आरोप, ट्रेन से उतारा
girraj dandotiya
ग्वालियर में पूर्व मंत्री की बेटी की शादी में हुआ कांड, दामाद का 15 लाख हार चोरी...
Bilaspur News
बिलासपुर में बड़े कोल कारोबारियों पर GST की रेड, अंकिता लोखंडे के परिवार में भी छापा
chhattisgarh news
शांति से बैठकर खाना खा रहे थे लोग, अचानक ऊपर से गिरी सीलिंग, कई लोग घायल
bhopal crime news
भोपाल में बेखौफ बदमाशों का आतंक, शादी से लौट रहे युवक को मारी गोली...
MP Crime News
लिव-इन पार्टनर को पीट-पीटकर मारा, प्राइवेट पार्ट भी जलाया, दूसरे शख्स के साथ देखा था
sehore news
सीहोर में भावांतर योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा: लाखों की गड़बड़ी उजागर, व्यापारी पर FIR
road accident
NH-56 पर भीषण सड़क हादसा, थार ने दो वाहनों को मारी टक्कर, दपंत्ति समेत 3 की मौत
Panna news
फिल्मी नहीं, पन्ना की यह मां है असली शेरनी! बेटी के लिए भिड़ी सियार से, ऐसे खदेड़ा