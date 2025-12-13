बिहार की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में मखाना की खेती पर जोर, किसानों को 40 फीसदी तक मिलेगी सब्सिडी, जानिए सब कुछ

Chhattisgarh Makhana Ki Kheti: बिहार में मखाने की खेती काफी बड़े पैमाने पर होती है. इसी के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में मखाना की खेती पर जोर दिया जा रहा है. इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड में शामिल किया गया है. इस फैसले से प्रदेश के मखाना की खेती करने वाले किसानों को नई दिशा मिलेगी. बता दें कि धमतरी जिले में कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री ने छत्तीसगढ़ में मखाना की खेती के प्रयासों को देखते हुए मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की है. प्रदेश में हो रही मखाना के उत्पादन पर कृषि मंत्री ने भी खुशी जाहिर की. वहीं सरकार की तरफ से कहा गया है कि मखाना बोर्ड के माध्यम से प्रदेश के किसानों को हर तरीके की सहायता प्रदान की जाएगी.

वहीं उद्यानिकी विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार की तरफ से 2025-26 से सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ मखाना प्रारंभ किया गया है. इस योजना में शत प्रतिशत केंद्रीय अनुदान दिए जाने का प्रावधान है. वहीं योजना के तहत साल 2025-26 में आगामी 4 महीने में लगभग 180 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है. योजना के माध्यम से तालाब में मखाना की खेती करने वाले किसानों को 1.79 लाख रुपए की इकाई लागत के खिलाफ 40 फीसदी की राशि 72000 रुपए अनुदान के रूप में दिए जाने का प्रावधान है. अगर किसान अपने खुद के खेत में मखाना उत्पादन करने वाले कृषकों को राशि 1.32 लाख रुपए की लागत पर 40 फीसदी की राशि 53000 रुपए की सब्सिडी का प्रावधान है. साथ ही नया तालाब बनाने कि लिए सात लाख की राशि पर लगभग 40 फीसदी यानि 2.80 लाख रुपए सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है.

मखाना किसानों को मिलेगी सब्सिडी

वहीं मखाना के मूल्य संवर्धन हेतु माइक्रो लेवल मखाना प्रसंस्करण इकाई लागत राशि 10 लाख रुपए पर 35 फीसदी तक की सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान किया गया है. इसी प्रकार FPO स्माल लेवल मखाना प्रसंस्करण इकाई के स्थापना बाबत इकाई लागत राशि 39 लाख रुपये पर 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया है. वहीं निजी क्षेत्र में लागत राशि 39 लाख रुपए पर लगभग 35 फीसदी सब्सिडी देने का प्रावधान है. अगर बड़े पैमाने पर मखाना उत्पादन की इकाई लागत राशि 7 करोड़ रुपए पर 35 फीसदी सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है. वहीं मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए योजना के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण देने के साथ एक्पोजर विजिट भी कराया जा रहा है. मखाना खेती को प्रेरित करने हेतु इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय तथा महात्मा गाँधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय द्वारा मखाने की उत्कृष्ट खेती का प्रदर्शन भी किया जा रहा है.

