छत्तीसगढ़ के इस सीक्रेट अड्डे पर चलता है मुर्गा कसीनो! लग्जरी कारों में आते हैं तेलंगाना के रईस
Bijapur News: छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर स्थित बीजापुर के तारलागुड़ा में मुर्गाबाजार का आयोजन होता है. यहां तेलंगाना के अमीर लोग करोड़ों का दांव लगाते हैं. बारिश से बचने के लिए वाटरप्रूफ टेंट लगाए जाते हैं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 12, 2025, 03:42 PM IST
Chattisgarh Telangana Border: छत्तीसगढ़ अपनी अनोखी परंपरा के लिए जाना जाता है. यहां कई ऐसी चीजें हैं जो हर किसी को हैरान कर देती हैं. इन्हीं में से एक है छत्तीसगढ़-तेलंगाना बॉर्डर पर स्थित तारलागुड़ा. यह जगह सट्टेबाजों से भरी रहती है. तारलागुड़ा थाने से महज आधा किलोमीटर दूर मुर्गाबाजार में तेलंगाना से वीआईपी मुर्गा लड़ाई के खिलाड़ी पहुंचते हैं. जहां करोड़ों का दांव लगाया जाता है. वे देसी-विदेशी नस्ल के मुर्गों को लेकर मुर्गाबाजार पहुंचते हैं. बारिश के मौसम में मुर्गाबाजार में दांव लगाने वालों को परेशानी न हो इसके लिए यहां वाटरप्रूफ परमानेंट टेंट लगाया गया है. हैरानी की बात यह है कि थाने के इतने करीब चल रही मुर्गा लड़ाई के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है.

मुर्गों की लड़ाई के लिए विशेष व्यवस्था
दरअसल, तारलागुड़ा बस्ती के दाहिनी ओर कच्ची सड़क पर नदी के रास्ते में  मुर्गाबाजार के लिए एक टेंट लगाया गया है. यहां मुर्गा लड़ाई के दौरान बीयर और चकना बेचने के लिए टेंट लगाए गए हैं. चकना बेचने वालों से प्रति दुकान टैक्स लिया जा रहा है. इमली के पेड़ के नीचे तीन लेयर की फेंसिंग की गई है. जिसमें सामान्य और वीआईपी टिकट लेकर पास से ही दांव लगाया जा सकता है. अंदर प्रवेश के लिए प्रति व्यक्ति एक हजार रुपये की निश्चित राशि ली जाती है. 

लग्जरी कारों में आते हैं तेलंगाना के रईस 
जाकारी के अनुसार यहां एक ही दिन में लाखों-करोड़ों का दांव लगता है. यहां आने वाले ज़्यादातर मुर्गाबाज़ार तेलंगाना के रईस लोग होते हैं जो चार पहिया वाहनों से दांव लगाने आते हैं. यहां हफ़्ते में दो दिन यानी शुक्रवार और रविवार को मुर्गाबाज़ार मेला लगता है. वहीं जब पुलिस से इस बारे में पूछा गया तो भोपालपटनम के डीएसपी मयंक रणसिंह ने कहा कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है. पुलिस का मुर्गाबाज़ार से क्या लेना-देना? अगर ऐसी कोई फ़ोटो या वीडियो है तो मुझे भेजिए, बंद करवाता हूं.

रिपोर्ट-पवन दुर्गम

