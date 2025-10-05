Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2948982
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

पैदल नहीं अब बस यात्रा करेंगे ग्रामीण, बस्तर-सरगुजा के 250 गांवों में दौड़ेंगी 34 बसें; देखें रूट

CG News: छत्तीसगढ़ के दूरदराज गाँवों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हुए 34 बसों का संचालन शुरू किया गया है. ये बसें बस्तर और सरगुजा संभाग के 250 गाँवों को कवर करते हुए यहाँ परिवहन को और सुगम बनाएँगी.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Oct 05, 2025, 04:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

cm rural bus scheme cg
cm rural bus scheme cg

Bus Sewa in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के दूरदराज गाँवों में परिवहन को सुगम बनाने के लिए सार्वजनिक बस सेवा की शुरुआत की गई है. मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना के तहत अब ग्रामवासियों को पैदल सफर करने की बजाय किफायती दर में बस सेवा का लाभ मिलेगा. ये योजना छत्तीसगढ़ के दो संभाग, बस्तर और सरगुजा, के कुल 250 गाँवों में लागू की गई है.

छत्तीसगढ़ गाँवों की बदली तस्वीर
राज्य के दूरदराज गाँवों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए यहाँ सार्वजनिक परिवहन सेवाएँ शुरू की गई हैं. बस्तर और सरगुजा संभाग के 11 ज़िलों के 250 गाँवों के 34 मार्गों पर कुल 34 बसें रफ़्तार भरती नज़र आएँगी. सीएम साय द्वारा बसों को हरी झंडी दिखा दी गई है. अब वो दिन दूर नहीं जब इन आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में विकास की नई तस्वीर उजागर होती दिखाई देगी.

रोजगार की छाएगी बहार
बसों के संचालन से इन गाँवों में रोजगार भी उत्पन्न होगा. स्थानीय स्तर पर नौकरी पैदा होगी, जिसकी वजह से ये योजना मील का पत्थर भी साबित होगी. कई युवा, जो गाँवों में रहकर नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए ये मौका शानदार है. रोजगार के अलावा बसों के संचालन से ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में भी सुधार देखा जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

कनेक्टिविटी में भी सुधार
मुख्य परिवहन नहीं होने से ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी परेशानी होती है कनेक्टिविटी की. जिला मुख्यालय या फिर शहरों तक का सफ़र तय करने के लिए ग्रामीणों को कई किमी पैदल चलना पड़ता है, जिसकी वजह से गाँवों में मूलभूत सुविधाओं की कमी देखी जाती है. बसों की मदद से गाँव और शहरों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाएँ, शिक्षा और अन्य सुविधाओं का विस्तार होगा.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

cm rural bus service scheme in cg

Trending news

raigarh news
पत्नी ने अपने पति के प्राइवेट का कर दिया ऐसा हाल, डॉक्टर-परिजन सब हैरान
cm rural bus service scheme in cg
ग्रामीणों को बड़ी सौगात! बस्तर-सरगुजा के 250 गांवों में 34 बसें शुरू; जानें रूट
Mohan Bhagwat
'...कल वापस डेरा डालना है', पाकिस्तान को लेकर बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत
Ladli Behna Yojana
'साहब बंद करा दो..', लाड़ली बहना के पैसों से शराब पी रहे पति, महिलाओं ने लगाई गुहार
Ujjain Mahakal Mandir
महाकाल मंदिर में बनेगा नया फैसिलिटी सेंटर, श्रद्धालुओं को मिलेगी ये हर सुविधाएं
Sidhi news
ब्यूटी पार्लर में घुसा दुर्लभ प्रजाति का सांप, देखते ही उड़े लोगों के होश, सीधी...
mp news
उमरिया बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ की मौत, 4-5 दिन पुराना मिला शव, उठे सवाल
mp news
जिस डायथिलीन ग्लायकॉल से हुई 11 बच्चों की मौत! क्या होता है और कहां होता है इस्तेमाल
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ की पहली नेशनल हाईवे सुरंग बनकर तैयार, पलक झपकते ही रायपुर से विशाखापट्टनम
mp news
11 बच्चों की मौत के बाद MP में बड़ा एक्शन, जहरीला सिरप लिखने वाला डॉक्टर गिरफ्तार
;