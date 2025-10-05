पैदल नहीं अब बस यात्रा करेंगे ग्रामीण, बस्तर-सरगुजा के 250 गांवों में दौड़ेंगी 34 बसें; देखें रूट

Bus Sewa in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के दूरदराज गाँवों में परिवहन को सुगम बनाने के लिए सार्वजनिक बस सेवा की शुरुआत की गई है. मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना के तहत अब ग्रामवासियों को पैदल सफर करने की बजाय किफायती दर में बस सेवा का लाभ मिलेगा. ये योजना छत्तीसगढ़ के दो संभाग, बस्तर और सरगुजा, के कुल 250 गाँवों में लागू की गई है.

छत्तीसगढ़ गाँवों की बदली तस्वीर

राज्य के दूरदराज गाँवों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए यहाँ सार्वजनिक परिवहन सेवाएँ शुरू की गई हैं. बस्तर और सरगुजा संभाग के 11 ज़िलों के 250 गाँवों के 34 मार्गों पर कुल 34 बसें रफ़्तार भरती नज़र आएँगी. सीएम साय द्वारा बसों को हरी झंडी दिखा दी गई है. अब वो दिन दूर नहीं जब इन आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में विकास की नई तस्वीर उजागर होती दिखाई देगी.

रोजगार की छाएगी बहार

बसों के संचालन से इन गाँवों में रोजगार भी उत्पन्न होगा. स्थानीय स्तर पर नौकरी पैदा होगी, जिसकी वजह से ये योजना मील का पत्थर भी साबित होगी. कई युवा, जो गाँवों में रहकर नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए ये मौका शानदार है. रोजगार के अलावा बसों के संचालन से ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में भी सुधार देखा जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

कनेक्टिविटी में भी सुधार

मुख्य परिवहन नहीं होने से ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी परेशानी होती है कनेक्टिविटी की. जिला मुख्यालय या फिर शहरों तक का सफ़र तय करने के लिए ग्रामीणों को कई किमी पैदल चलना पड़ता है, जिसकी वजह से गाँवों में मूलभूत सुविधाओं की कमी देखी जाती है. बसों की मदद से गाँव और शहरों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाएँ, शिक्षा और अन्य सुविधाओं का विस्तार होगा.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.