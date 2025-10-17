Advertisement
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी एडवांस सैलरी! साय सरकार ने दिवाली पर दी बड़ी खुशखबरी

CG Govt Salary Update: छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने दीपावली के मौके पर बड़ा फैसला किया है. दरअसल, दिवाली से पहले ही अक्टूबर महीने की एडवांस सैलरी सरकारी कर्मचारियों के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 17, 2025, 07:09 AM IST
CG Govt Employees Salary on Diwali 2025:  छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. दरअसल, छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार ने दिवाली से पहले ही अक्टूबर महीने की सैलरी एडवांस में देने का फैसला किया है. एडवांस सैलरी देने का मकसद यह है कि दीवाली पर सरकारी कर्मचारी भी त्योहार अच्छे ढंग से परिवार के साथ मना सकें. इसको लेकर सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं दी हैं.

सीएम विष्णु देव साय ने प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारियों के परिश्रम, निष्ठा और समर्पण से ही छत्तीसगढ़ में विकास की रफ्तार तेज गति से बढ़ रही है. वहीं उन्होंने कहा कि त्योहार की खुशियों में कोई कमी न रहे, इसलिए प्रदेश सरकार अक्टूबर महीने का वेतन 17 अक्टूबर या 18 अक्टूबर को अग्रिम रूप से ट्रांसफर कर देगी. 

उन्होंने लिखा, "मेरे लिए शासन केवल तंत्र नहीं, बल्कि उन कर्मठ साथियों का परिवार है जो पूरे मन से जनता की सेवा में लगे हैं. दीपावली पूर्व अग्रिम वेतन भुगतान का यह निर्णय उसी आत्मीयता का प्रतीक है, सरकार अपने हर साथी की खुशियों में सहभागी बने और हर घर में उजियारा तथा प्रसन्नता फैले."

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि "इस प्रक्रिया को सुचारु रूप से संपन्न करने के लिए राज्य के सभी कोषालय एवं उपकोषालय 18 अक्टूबर (शनिवार, अवकाश दिवस) को भी खुले रहेंगे, ताकि किसी कर्मचारी को वेतन प्राप्ति में कोई असुविधा न हो"

"मुझे विश्वास है कि यह पहल न केवल कर्मचारियों के घरों में सुख, समृद्धि और दीपोत्सव की रौनक बढ़ाएगी, बल्कि जीएसटी बचत उत्सव के साथ राज्य के बाजारों में भी नई चहल-पहल और आर्थिक ऊर्जा का संचार करेगी. इससे स्थानीय व्यापारियों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को भी प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उत्सव का उल्लास फैल जाएगा."

"शासन का हर निर्णय अपने कर्मठ साथियों की खुशियों और सम्मान से जुड़ा है. दीपावली से पहले अग्रिम वेतन भुगतान उसी आत्मीय भावना का प्रतीक है, कि हर घर में उजियारा फैले, और हर हृदय में प्रसन्नता और विश्वास का दीप जले."

(रिपोर्टः सत्य प्रकाश, रायपुर)

cg govt employeesCG Govt Salary

