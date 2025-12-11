Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3037546
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

'आपका CM आपके समाज के बीच का है...' सीएम साय ने बस्तर ओलंपिक 2025 का किया शुभारंभ, कहा- सरकार आपके साथ खड़ी है

Bastar Olympic 2025 Update: जगदलपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर ओलंपिक 2025 का शुभारंभ किया. जहां हजारों खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ भाग लेकर इसे ऐतिहासिक बनाया. सरकार ने युवाओं के विकास, खेल अधोसंरचना और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए मजबूत प्रतिबद्धता दोहराई.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 11, 2025, 06:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बस्तर ओलंपिक 2025 का शुभारंभ
बस्तर ओलंपिक 2025 का शुभारंभ

CM Vishnudev Sai in Jagdalpur: आपका मुख्यमंत्री आपके समाज के बीच का है, आपका भाई है...आप आगे बढ़ें, सरकार हर कदम पर आपके साथ खड़ी है. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बस्तर ओलंपिक 2025 के तहत संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के शुभारंभ के अवसर पर संबोधित करते हुए यह बात कही. सीएम साय ने आज जगदलपुर के स्थानीय इंदिरा प्रियदर्शिनी स्टेडियम में संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक का विधिवत शुभारंभ किया. उन्होंने समूचे बस्तर संभाग के खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया. इस दौरान बस्तर संभाग के सभी सातों जिलों के खिलाड़ियों ने आकर्षक मार्चपास्ट प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया.

सीएम विष्णुदेव साय ने शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार बस्तर के गांव-गांव तक विकास की धारा पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप बस्तर अब शांति, समरसता और समृद्धि की ओर निरंतर अग्रसर हो रहा है और प्रदेश तथा देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है.
fallback
बस्तर में महिला सशक्तिकरण
वहीं सीएम साय ने कहा कि बस्तर के युवाओं ने बड़ी संख्या में इस महती आयोजन में भाग लेकर इसे सफल और ऐतिहासिक बनाया है. सबसे अधिक हर्ष की बात यह है कि बस्तर ओलंपिक में नुवाबाट के प्रतिभागियों ने भी उत्साहपूर्वक शामिल होकर इसे एक विशेष आयाम प्रदान किया है. बड़ी संख्या में बेटियों और बहनों की सहभागिता यह प्रमाणित करती है कि बस्तर में महिला सशक्तिकरण नई दिशा ले रहा है.

fallback
विजेता खिलाड़ियों के बनेंगे रोल मॉडल
सीएम ने कहा कि सरकार बस्तर के युवाओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़कर उन्हें विकास में सहभागी बनाने के लिए कटिबद्ध है. यही कारण है कि बस्तर के युवा लोकतंत्र में आस्था एवं विश्वास के साथ आगे आ रहे हैं और विकास यात्रा में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर ओलंपिक खेल प्रतियोगिता के विजेता आने वाले समय में खिलाड़ियों के लिए रोल मॉडल बनेंगे. सरकार बस्तर के युवाओं को बेहतर अवसर एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करेगी. उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक स्पर्धाओं में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर आने वाले खिलाड़ियों को तीन-तीन करोड़, दो करोड़ तथा एक करोड़ रुपए की सम्मान निधि प्रदान की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि बस्तर ओलंपिक न केवल युवाओं को खेल के माध्यम से आगे बढ़ाने की पहल है, बल्कि उन्हें विकास की मुख्यधारा में सम्मिलित करने का माध्यम भी है. उन्होंने कहा कि बस्तर में खेल अधोसंरचना को और मजबूत किया जाएगा, जिससे खिलाड़ियों को उचित मंच मिल सके. उन्होंने खिलाड़ियों को प्रेरित करते हुए कहा कि खेल जितना सिखाता है, उतना ही हार से सीखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है.

बस्तर में परिवर्तन की नई बयार
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि बस्तर ओलंपिक युवाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का सकारात्मक प्रयास है. उन्होंने कहा कि सरकार बस्तर के अंदरूनी इलाकों के युवाओं को अधिक अवसर देकर उन्हें प्रोत्साहित कर रही है और भविष्य में यह पहल और अधिक सशक्त रूप में जारी रहेगी. इस मौके पर वन मंत्री केदार कश्यप और ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल सहित अन्य अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक विजेता खिलाड़ी पद्मश्री एम.सी. मेरी कॉम ने भी उपस्थित होकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और शुभकामनाएं दीं. संचालक, खेल एवं युवा कल्याण, सुश्री तनुजा सलाम ने स्वागत उद्बोधन में अवगत कराया कि बस्तर ओलंपिक की संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर और बस्तर जिले के साथ ही नुवा बाट के करीब तीन हजार पांच सौ खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. उन्होंने बताया कि यह बस्तर के लिए गौरव का क्षण है और बस्तर के उज्ज्वल भविष्य के लिए राज्य सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय अत्यंत सराहनीय है. बस्तर ओलंपिक में तीन स्तर की प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रतिभाओं को मंच प्रदान किया जा रहा है. उन्होंने यह भी बताया कि गत वर्ष के 1,65,000 प्रतिभागियों की तुलना में इस वर्ष 3,92,000 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीयन कराया है, जिनमें 2,27,000 से अधिक महिला प्रतिभागी शामिल हैं. यह बस्तर में परिवर्तन की नई बयार है.

कार्यक्रम की शुरुआत खिलाड़ियों द्वारा मशाल प्रज्ज्वलन और आतिशबाजी के साथ हुई. इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों के तहत माता रूकमणी कन्या आश्रम तथा अन्य विद्यालयों की छात्राओं द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां दी गईं. इस अवसर पर विधायक चित्रकोट श्री विनायक गोयल, विधायक दंतेवाड़ा श्री चैतराम अटामी, राष्ट्रीय खिलाड़ी किरण पिस्दा एवं खुशबू नाग, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जिलों के नोडल अधिकारी, खेल अधिकारी, प्रशिक्षक एवं बड़ी संख्या में खेलप्रेमी व गणमान्य नागरिक उपस्थित थे.

पूवर्ती के खिलाड़ी विजय डोडी और ओरछा सलोनी बनीं मशालवाहक

बस्तर ओलंपिक 2025 की संभाग स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ आज अत्यंत गरिमामय एवं उत्साहपूर्ण माहौल में हुआ. कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, मंत्रीगण तथा बॉक्सर पद्मश्री मेरी कॉम द्वारा किया गया. हजारों दर्शकों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री साय ने बस्तर ओलंपिक की मशाल प्रज्ज्वलित की.

इसके बाद यह गौरवशाली मशाल सुकमा जिले के सुदूर अंचल पूवर्र्ती के प्रतिभावान खिलाड़ी विजय डोडी और नारायणपुर जिले के ओरछा ब्लॉक की निवासी सलोनी कवाची को सौंपा गया. कबड्डी खिलाड़ी विजय डोडी और खो-खो खिलाड़ी सलोनी कवाची ने पूरे उत्साह, ऊर्जा और गौरव के साथ ग्राउंड की परिक्रमा करते हुए मशाल को मुख्य प्रज्वलन स्थल तक पहुंचाया. यह क्षण सुकमा और नारायणपुर जिलों के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण और भावनात्मक था. जब माओवाद-प्रभावित एवं दूरस्थ क्षेत्रों के खिलाड़ी आत्मविश्वास के साथ हजारों दर्शकों के सामने दौड़ रहे थे. दर्शकों का उत्साह भी इस दौरान चरम पर पहुंच गया.

संभागभर से पहुंचे हजारों खिलाड़ियों और दर्शकों ने इस ऐतिहासिक क्षण का उत्साहपूर्वक स्वागत किया. बस्तर ओलंपिक के इस भव्य उद्घाटन ने एक बार फिर सिद्ध किया कि बस्तर की माटी में असीम खेल प्रतिभाएं जन्म ले रही हैं और राज्य सरकार तथा प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से इन प्रतिभाओं को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bastar Olympic 2025Vishnudev Sai

Trending news

Bastar Olympic 2025
'आपका CM आपके समाज के बीच का है...' सीएम साय ने बस्तर ओलंपिक 2025 का किया शुभारंभ
Sir
एमपी-छत्तीसगढ़ में SIR की समयसीमा बढ़ी, जानिए कब से कब तक भर सकेंगे फॉर्म
budget of Raipur Municipal Corporation
रायपुर नगर निगम की तंगहाली पर सफाईकर्मियों की चेतावनी! वेतन न मिलने पर करेंगे हड़ताल
indore news
इन्दौर में निकलेगी सबसे बड़ी प्रभातफेरी, 650 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की होगी तैनाती
Latest Shahdol News
1 नहीं...2 नहीं...3 नहीं...4 नहीं, इस ऑटो में भूसे की तरह भरे 40 से ज्यादा बच्चे
Latest satna News
गाय का दूध पीते ही परिवार के 6 लोगों की बिगड़ी तबीयत, डॉक्टर ने बताई ये बड़ी वजह
Balrampur
75 साल के रिटायर्ड कर्मचारी ने की पत्नी की हत्या, 16 साल पहले दूसरे पुरुष के साथ देख
mp news
फूलों से स्वागत कराने वाला 'दाऊ' सलाखों के पीछे से भी बेखौफ, जेल से चला रहा था गैंग
Neemuch News
Instagram पर 'फर्जी लड़की' बनकर लड़कों को फंसाते थे ठग, नीमच से रतलाम तक बुना जाल
mp news
पानी नहीं, हवा से बनेंगे आलू के बीज! हवा में लटकती जड़ों से बंपर होगी पैदावार