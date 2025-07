Chhattisgarh Nun Arrest: छत्तीसगढ़ में दो नन की गिरफ्तारी पर कांग्रेस आग बबूला, जानें 'केरला' कनेक्शन!

CG Religious Conversion Case: छत्तीसगढ़ में केरल की दो नन की गिरफ्तारी को लेकर आज संसद के बाहर कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी, हिबी ईडन, केसी वेणुगोपाल और अन्य कांग्रेस सांसदों ने प्रदर्शन किया है. इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार से दोनों ननों को रिहा करने की मांग की है. आपको बता दें कि दोनों कैथोलिक ननों को धर्मांतरण और मानव तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया है.

#WATCH | Delhi | Congress MPs, including Priyanka Vadra, Hibi Eden, KC Venugopal and others, protest outside the Parliament against the BJP government over the arrest of two Kerala nuns in Chhattisgarh on charges of trafficking and religious conversion pic.twitter.com/kRDACujEti

मिली जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ में रेलवे पुलिस ने दुर्ग रेलवे स्टेशन पर इन दोनों ननों प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस को गिरफ्तार किया था. इसके अलावा इनके साथ सुकमन मंडावी नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है. आपको बता दें कि यह गिरफ्तारी एक स्थानीय व्यक्ति की शिकायत के आधार पर की गई थी.

आखिर पूरा मामला क्या है?

लिखी शिकायत में बताया गया है कि दोनों ननों पर तीन महिलाओं जबरन धर्मांतरण करने का आरोप है. इसके अलावा, नारायणपुर से तस्करी के लिए ले जाने की भी बात कही गई है. इसकी सबसे खास बात यह है कि इन महिलाओं के परिवारों ने इनकार किया है कि उन्हें मानव तस्करी के लिए ले जाया गया था.

कहां की रहने वाली हैं नन

मिली जानकारी के मुताबिक, दोनों नन केरल की रहने वाली हैं, इसी वजह से छत्तीसगढ़ से लेकर केरल तक इसकी आंच पहुंच रही है. इस मामले को लेकर राजनीति विवाद और बढ़ता ही जा रही है. एक नन प्रीति मैरी मूल रूप से एर्नाकुलम जिले के इलावूर की रहने वाली बताई जा रही है. वहीं वंदना फ्रांसिस कन्नूर जिले के उदयगिरि गांव की रहने वाली हैं. बताया जा रहा है कि इन दोनों की जो बहने हैं, वो भी नन ही है.

तत्काल रिहाई की मांग की

इस मामले पर कांग्रेस नेता और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि छत्तीसगढ़ में 2 ननों को उनकी आस्था के कारण निशाना बनाकर जेल भेजना, यह न्याय नहीं, बल्कि बीजेपी-आरएसएस का भीड़तंत्र है. इसे खतरनाक पैटर्न बताया है कि बीजेपी सरकार में अल्पसंख्यकों का सिस्टैटिक उत्पीड़न है. वहीं UDF सांसदों ने संसद में प्रदर्शन करते हुए कहा कि हम चुप नहीं बैठेंगे. दोनों ननों की तत्काल रिहाई होनी चाहिए.

Two Catholic nuns jailed in Chhattisgarh after being targeted for their faith - this isn’t justice, it’s BJP-RSS mob rule.

It reflects a dangerous pattern: systematic persecution of minorities under this regime.

UDF MPs protested in Parliament today. We will not be silent.… https://t.co/as67WaLmdV

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 28, 2025