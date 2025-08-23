छत्तीसगढ़ में चमत्कार, बच्चा हुआ नहीं फिर भी बाल्टी भरकर दूध दे रही गाय, होने लगी पूजा
छत्तीसगढ़ में चमत्कार, बच्चा हुआ नहीं फिर भी बाल्टी भरकर दूध दे रही गाय, होने लगी पूजा

Chhattisgarh News: कोरबा में एक गाय बिना बछड़ा जन्म दिए ही रोजाना 5 लीटर दूध दे रही है. लोग इसे चमत्कार मानकर 'कामधेनु' का स्वरूप समझ रहे हैं और उसकी पूजा-अर्चना कर रहे हैं.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 23, 2025, 04:04 PM IST
छत्तीसगढ़ में चमत्कार, बच्चा हुआ नहीं फिर भी बाल्टी भरकर दूध दे रही गाय, होने लगी पूजा

Cow Is Giving Milk Without Giving Birth: छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले में एक अनोखी घटना सामने आई है, जहां एक गाय बिना बछड़े को जन्म दिए ही दूध दे रही है. आमतौर पर गाय बछड़े के जन्म के बाद ही दूध देती है. यह गाय रोज़ाना सुबह और शाम लगभग 5 लीटर दूध देती है. लोग इसे 'कामधेनु' मानकर चमत्कार मान रहे हैं और इसकी आरती उतारकर इसकी पूजा कर रहे हैं. गाय के मालिक का कहना है कि लोग इस दूध को भगवान को चढ़ाते हैं और पूजा में भी इसका इस्तेमाल करते हैं.

बिना बछड़ा जन्म दिए दूध दे रही गाय
दरअसल, कोरबा जिले के दीपका इलाके में एक 3 साल की गाय बिना बछड़े को जन्म दिए रोज़ाना 5 लीटर तक दूध दे रही है. इसमें से एक लोटा भगवान को चढ़ाया जाता है. इस अनोखी घटना को देखकर लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं और गाय की पूजा कर उसका नाम 'कामधेनु' रख दिया है. पड़ोसी और स्थानीय लोग इसे आस्था से जोड़ रहे हैं. वहीं पशु चिकित्सक का कहना है कि यह स्थिति शायद हार्मोनल बदलाव के कारण है, न कि किसी चमत्कार का नतीजा.

‘कामधेनु’ मानकर पूजा-पाठ कर रहे लोग
बता दें कि पाली रोड दीपका के रहने वाले धनंजय सिंह के पास दो गायें हैं. करीब एक महीने पहले जब वे गौशाला की सफाई कर रहे थे, तब उन्होंने वहां दूध गिरा हुआ देखा. हैरानी में जब उन्होंने गाय से दूध निकाला तो पता चला कि वह बिना बछड़ा दिए ही दूध दे रही है. जैसे ही यह बात फैली, लोग इसे ‘कामधेनु’ मानकर पूजा-पाठ करने लगे.

पशु चिकित्सक ने कही ये बात
इस घटना के बाद कोरबा के पशु चिकित्सक ने कहा कि यह स्थिति हार्मोनल परिवर्तन के कारण हो सकती है. लेकिन स्थानीय लोग इसे चमत्कार मानकर पूजा-पाठ कर रहे हैं. (सोर्स-दैनिक भास्कर)

;