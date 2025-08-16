टूटे दिल की खतरनाक साजिश, प्रेमिका के पति को भेजा मौत का तोहफा, बम कांड से हिला इलाका

Chhattisgarh News: खैरागढ़ में एक सिरफिरे आशिक ने एकतरफा प्यार में अपनी पूर्व प्रेमिका के पति की हत्या की खतरनाक साजिश रची. उसने होम थिएटर के स्पीकर में 2 किलो बारूद छिपाकर पार्सल बम भेज दिया. पीड़ित की सूझबूझ से यह बड़ा हादसा टल गया.
Khairagarh News: छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले के गंडई थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक सिरफिरे आशिक ने अपनी पूर्व प्रेमिका के पति की हत्या के लिए होम थिएटर के स्पीकर में 2 किलो बारूद छिपाकर पार्सल बम भेजा. स्पीकर का वजन असामान्य रूप से अधिक होने पर पीड़ित को शक हुआ और उसने पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और पूरे इलाके को सील कर दिया. जांच में पता चला कि मास्टरमाइंड ने इंटरनेट से देखकर आईईडी तैयार किया था. पुलिस ने इस मामले में विनय समेत सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
प्रेमिका के पति को मारने के लिए भेजा पार्सल बम
दरअसल, खैरागढ़ जिले के गंडई थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक सनसनीखेज मामले का भंडाफोड़ किया है. जहां एक युवक ने अपनी पूर्व प्रेमिका के पति की हत्या करने की नीयत से होम थिएटर के स्पीकर के अंदर दो किलो बारूद छिपाकर पार्सल बम तैयार किया और उसे गिफ्ट में पैक करके भेज दिया. किस्मत ने साथ दिया, वरना पूरा इलाका बड़े धमाके से दहल जाता. मामले का खुलासा तब हुआ जब गंडई निवासी अफसार खान के पास एक पार्सल पहुंचा. बाहर से देखने पर यह बिल्कुल नए होम थिएटर जैसा लग रहा था, लेकिन जैसे ही अफसार ने इसे उठाया उन्हें शक हुआ. स्पीकर असामान्य रूप से भारी था और पावर पिन टूटा हुआ दिखाई दे रहा था. अफसार ने तुरंत खतरे को भांप लिया. जब उसने ध्यान से पार्सल खोला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई. स्पीकर के अंदर से जिलेटिन की छड़ें और तारों से जुड़ा एक डेटोनेटर निकला.
हो सकता था भीषण विस्फोट
सूचना मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गया और पूरे इलाके को सील कर दिया. जांच में पता चला कि स्पीकर के अंदर छिपा विस्फोटक इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि जैसे ही उसे बिजली के स्रोत से जोड़ा जाता, करंट सीधे डेटोनेटर तक पहुंचता और एक भीषण विस्फोट होता. यह पूरा आईईडी किसी फिल्मी सीन जैसा था. हालांकि पुलिस जांच ने इस मामले के पीछे के रहस्य से पर्दा उठा दिया.
पुलिस ने सात आरोपियों को किया गिरफ्तार
पुलिस के मुताबिक, मास्टरमाइंड विनय वर्मा ने इंटरनेट पर ट्यूटोरियल देखकर आईईडी तैयार किया था. उसका मकसद अपनी प्रेमिका के पति अफसार खान की हत्या करना था. लेकिन इस साजिश का एक और बड़ा पहलू सामने आया कि इस काम में विनय अकेला नहीं था. उसके साथ कई लोग शामिल थे जिन्होंने फाइनेंस, सप्लाई और यहां तक कि नकली लोगो का भी इंतजाम किया था. जांच में यह भी पता चला कि इस बम में इस्तेमाल किया गया जिलेटिन दुर्ग जिले की पत्थर खदानों से अवैध रूप से लाया गया था. पुलिस ने इस मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
रिपोर्ट- किशोर शिल्लेदार