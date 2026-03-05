Advertisement
छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा-बीजापुर बॉर्डर पर मुठभेड़, पुलिस ने ढेर किया 5 लाख का इनामी नक्सली

Chhattisgarh Naxalite Encounter: बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले की बॉर्डर पर पुलिस ने मुठभेड़ में एक नक्सली को ढेर किया है. बताया जा रहा है कि उस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 05, 2026, 01:59 PM IST
छत्तीसगढ़ में नक्सली एनकाउंटर
छत्तीसगढ़ में नक्सली एनकाउंटर

Dantewada Bijapur Border Naxali Encounter: नक्सली अभियान को लेकर पुलिस लगातार बस्तर में एक्टिव है. छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा-बीजापुर जिले के बॉर्डर पर पुलिस ने 5 लाख के इनामी नक्सली को ढेर किया है. पुलिस ने मौके से हथियार भी जब्त किए हैं. उसके पास से इंसास रायफल और पिस्टल मिली है. जबकि अन्य नक्सली सामग्री भी जब्त हुई है. नक्सली का नाम राजेश पुनेम बताया जा रहा है जो एसीएम भैरमगढ़ एरिया कमेटी का मेंबर था और लंबे समय से बस्तर में एक्टिव था. फिलहाल पुलिस की तरफ से यहां लगातार सर्चिंग भी की जा रही है. 

बस्तर पुलिस को मिली थी जानकारी 

बताया जा रहा है कि पुलिस जानकारी मिली थी कि गीदम थाना क्षेत्र में गुमलनार, गिरसापारा और नेलगोड़ा गांव के पास जंगल में नक्सलियों के हथियार डंप होने वाले हैं. ऐसे में पुलिस ने तुरंत मोर्चाबंदी शुरू कर दी. दंतेवाड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक डीएसपी राहुल कुमार उइके के नेतृत्व में बस्तर फाइटर्स और डीआरजी के जवानों ने सर्चिंग टीम बनाकर मौके पर जांच शुरू कर दी. यहां दोपहर के 12 बजकर 30 मिनट के आसपास पुलिस को कुछ सामान मिला. जिसके बाद पुलिस ने सर्चिंग और तेज कर दी और पूरा इलाका घेर लिया. 

रात के करीब 8 बजकर 30 मिनट पर यहां घात लगाए बैठे कुछ नक्सलियों ने पुलिस पर हमला कर दिया. जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी. बताया जा रहा है कि नक्सलियों की संख्या करीब 8 से 10 के बीच रही होगी. जहां जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाला और लगातार फायरिंग की. इस दौरान नक्सली अंधेरे और घने जंगल का फायदा उठाकर मौके से भाग निकले. लेकिन सर्चिंग में एक नक्सली राजेश पुनेम का शव बरामद हुआ है. पुलिस अभी भी यहां लगातार कार्रवाई करने में जुटी है. 

नक्सली कर सकते हैं सरेंडर 

बताया जा रहा है कि पुलिस और सुरक्षाबलों की तरफ से लगातार बढ़ते दवाब की वजह से नक्सली सरेंडर कर सकते हैं. जिसमें माओवादी संगठन को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि पोलित ब्यूरो मेंबर और पूर्व जनरल सेक्रेट्री गणपति आत्म समर्पण कर सकता है. वह नक्सल संगठन का सबसे सीनियर सदस्य है. 2018 में गणपति ने बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य कारणों से महासचिव का पद छोड़ दिया था. वह पिछले 4 दशकों से अंडरग्राउंड रहा है. उसने कई बड़ी नक्सली वारदातों को अंजाम दिया है. ऐसे में गणपति अगर सरेंडर करता है तो यह नक्सलवाद के खात्में एक और बड़ा कदम साबित होगा. 

