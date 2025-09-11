Naxal Attack: दंतेवाड़ा IED ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी
Naxal Attack: दंतेवाड़ा IED ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी

IED blast Dantewada: दंतेवाड़ा जिले के पल्ली-बारसूर रोड पर सातधार और मालेवाही के पास आज एक आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ के दो जवान घायल हो गए.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 11, 2025, 12:37 PM IST
दंतेवाड़ा IED ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल
दंतेवाड़ा IED ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल

Dantewada IED Blast: दंतेवाड़ा जिले के पल्ली-बारसूर रोड पर सातधार और मालेवाही के पास आज सुबह आईईडी विस्फोट होने की घटना सामने आई. इस धमाके में सीआरपीएफ के दो जवान घायल हो गए. यह इलाका पहले भी नक्सली गतिविधियों के लिए जाना जाता रहा है, इसलिए सुरक्षाबलों की सतर्कता के बावजूद यह घटना घटी. स्थानीय लोग और सुरक्षा बल मौके पर पहुंचकर स्थिति को कंट्रोल करने में जुट गए.

आईजी बस्तर पी. सुंदरराज ने बताया कि घायल जवानों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया है और उनकी स्थिति स्थिर है. साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है और क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि आगे किसी भी इस तरीके की घटना से बचा जा सके. (खबर अपडेट की जा रही है...)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "दंतेवाड़ा" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

