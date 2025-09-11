Naxal Attack: दंतेवाड़ा IED ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी

Dantewada IED Blast: दंतेवाड़ा जिले के पल्ली-बारसूर रोड पर सातधार और मालेवाही के पास आज सुबह आईईडी विस्फोट होने की घटना सामने आई. इस धमाके में सीआरपीएफ के दो जवान घायल हो गए. यह इलाका पहले भी नक्सली गतिविधियों के लिए जाना जाता रहा है, इसलिए सुरक्षाबलों की सतर्कता के बावजूद यह घटना घटी. स्थानीय लोग और सुरक्षा बल मौके पर पहुंचकर स्थिति को कंट्रोल करने में जुट गए.

दंतेवाड़ा | दंतेवाड़ा जिले के पल्ली बारसूर रोड पर सातधार और मालेवाही के पास आईईडी विस्फोट में सीआरपीएस के दो जवान घायल हो गए: आईजी बस्तर पी सुंदरराज — ANI_HindiNews (@AHindinews) September 11, 2025 Add Zee News as a Preferred Source

आईजी बस्तर पी. सुंदरराज ने बताया कि घायल जवानों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया है और उनकी स्थिति स्थिर है. साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है और क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि आगे किसी भी इस तरीके की घटना से बचा जा सके. (खबर अपडेट की जा रही है...)

