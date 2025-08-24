पहले ज़हर पिलाया, फिर आग में झोंका! बेटी ने बॉयफ्रेंड संग मिलकर पिता को मारा, 4 साल बाद खुला राज
पहले ज़हर पिलाया, फिर आग में झोंका! बेटी ने बॉयफ्रेंड संग मिलकर पिता को मारा, 4 साल बाद खुला राज

Chhattisgarh News: जांजगीर-चांपा में एक बेटी ने अपने पिता की हत्या कर दी. अपने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर उसने शराब में चूहा मारने की दवा मिलाकर पिलाई और फिर शव जला दिया. मामले का खुलासा 4 साल बाद हुआ.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 24, 2025, 06:19 PM IST
पहले ज़हर पिलाया, फिर आग में झोंका! बेटी ने बॉयफ्रेंड संग मिलकर पिता को मारा, 4 साल बाद खुला राज

Janjgir Champa News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा के बलौदा थाना क्षेत्र में 4 साल पहले हुई एक हत्या का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. पुलिस के अनुसार, बेटी ने अपने पिता की हत्या की थी. पिता द्वारा शराब बेचने से रोकने और जमीन का बंटवारा न करने से नाराज होकर बेटी ने अपने प्रेमी और उसके दोस्त को ₹4 लाख का लालच देकर यह वारदात कराई. आरोपियों ने पिता को शराब में चूहा मार दवा मिलाकर पिलाई, फिर सिर को पत्थर से कुचलकर पेट्रोल डालकर शव को जला दिया. इस मामले का खुलासा तब हुआ जब आरोपी को एक अन्य हत्या के मामले में गिरफ्तार कर पूछताछ की गई.

यह भी पढ़ें: प्रिंसिपल की शर्मनाक हरकत! महिला टीचर-कर्मचारी से बोला- किसे Kiss करूं और किसे...

 

बेटी ने बॉयफ्रेंड संग मिलकर पिता को मारा
दरअसल, बलौदा थाना क्षेत्र में 4 साल पहले हुई एक रहस्यमयी हत्या का राज अब जाकर खुला है. आरोपी बेटी राजिम बाई ने अपने प्रेमी राजाबाबू खुंटे और उसके दोस्त पुरुषोत्तम के साथ मिलकर पिता भूखल रोहिदास की हत्या की थी. जमीन का बंटवारा और शराब बेचने से रोकने के कारण बेटी ने प्रेमी को पैसे का लालच देकर पहले पिता को शराब में चूहे मार दवा पिलवाई, फिर सिर पर पत्थर मारकर और शरीर में पेट्रोल डालकर आग लगा दी. शव को छाता जंगल में फेंक दिया गया था.

जानिए पूरा मामला
पुलिस के अनुसार आरोपी राजाबाबू खुंटे को न्यायालय से रिमांड पर लिया है. इसके बाद राजाबाबू, उसके मित्र पुरूषोत्तम खुंटे और प्रेमिका राजिम बाई को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. पूछताछ के दौरान राजिम बाई उर्फ रजनी ने खुलासा किया कि वह शराब बेचती थी, लेकिन उसके पिता भूखल रोहिदास शराब बेचने से मना करते थे और साथ ही ज़मीन का बंटवारा भी नहीं कर रहे थे. इन परिस्थितियों से परेशान होकर राजिम ने अपने प्रेमी और उसके दोस्त को पैसे का लालच देकर अपने पिता को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी.

हत्या का खुलासा ऐसे हुआ
बलौदा थाना प्रभारी के अनुसार, आरोपी राजाबाबू खुंटे ने 17 जुलाई को चकरभाठा थाना क्षेत्र स्थित हिर्री माइंस में एक युवक की हत्या की थी. इस मामले में पुलिस ने 24 जुलाई को राजाबाबू को चार अन्य आरोपियों के साथ गिरफ्तार किया. पूछताछ के दौरान उसने खुलासा किया कि लगभग चार वर्ष पूर्व उसने बलौदा थाना क्षेत्र में भी एक हत्या की थी. उसने कहा कि अपने दोस्त के साथ मिलकर भूखल रोहिदास की सुनियोजित तरीके से हत्या की थी. इस सूचना के आधार पर पुलिस ने पुराने मर्ग प्रकरण की जांच को आगे बढ़ाते हुए हत्या का मामला दर्ज किया और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. (सोर्स- नई दुनिया)

छत्तीसगढ़ नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  CG News और पाएं CG Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश  की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

;