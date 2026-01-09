भूख से पेट में कूद रहे थे चूहे..छात्र ने जैसे ही प्लेट में निकाला भोजन, सब्जी में निकला मेंढक, मचा हड़कंप

Frog found inside mess food: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के एक डेंटल कॉलेज से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है. कॉलेज के मेस में उस वक्त हंड़कंप मच गया जब एक

छात्र के भोजन में मरा हुआ मेंढक दिखा. खाने में मेंढक दिखते ही कॉलेज परिसर में हंगामा मच गया. छात्रों की शिकायत पर जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम कॉलेज पहुंची.मेस और वहां तैयार भोजन का निरीक्षण किया गया जिसके बाद जांच के लिए खाद्य पदार्थों के सैंपल लैब भेजे गए.

खाने में मिला मेंढक

क्या हो जब भूख के मारे आपके पेट में चूहे कूद रहें हो और जब आप खाना लेने जाए तो खाने के साथ आपको मरा हुआ मेंढक मिल जाए! हैरानी और गुस्सा दोनों आएगा...ऐसा ही कुछ दृश्य रहा राजनांदगांव के पास डेंटल कॉलेज का जहां भोजन के साथ छात्र को मरा हुआ मेंढक दिखा. पूरे मेस में खराब और जहरीले खाने को लेकर अफरा तफरी मच गई. छोत्रों ने तुरंत इसकी जानकारी खाद्य विभाग को दी जिसके बाद ऐसी जानकारी सामने आई जिसने कॉलेज के मेस के कई राज खोल दिए.

मिले एक्सपायरी डेट वाले पैकेट

यहां मामला सिर्फ मरे हुए मेंढक तक ही सीमित नहीं था. जब खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने जांच शुरू की तो तस्वीर सामने निकल आई वो और भी भयावह थी. जांच के दौरान अधिकारियों को मेस में रखे कई खाद्य पदार्थों के पैकेट एक्सपायरी डेट के पाए गए. सूजी के कई पैकेट की डेट्स जा चुकी थी. छात्रों ने भी आरोप लगाए कि मेस में लंबे समय से साफ सफाई नहीं की गई है. भोजन की गुणवत्ता को लेकर लापरवाही बरती जा रही थी हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था.

लैब भेजे गए कई सैंपल

छात्रों ने बताया कि उन्होंने कई बार इसकी शिकायत कॉलेज प्रबंधन से की लेकिन सुनवाई कभी नहीं की गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी तरुण बिरला ने बताया कि पके हुए भोजन सहित अन्य खाद्य सामग्रियों के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं. जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमों के अनुसार जरूरी कार्रवाई की जाएगी. मेस में जो कैंटिन चलाते हैं उनपर भी कार्रवाई की जाएगी. भोजन में जो मेंढक मिला है वो जहरीला तो नहीं था हालांकि जांच अभी जारी है. रिपोर्ट: किशोर शिल्लेदार, राजनांदगांव

