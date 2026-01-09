Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3068752
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

भूख से पेट में कूद रहे थे चूहे..छात्र ने जैसे ही प्लेट में निकाला भोजन, सब्जी में निकला मेंढक, मचा हड़कंप

CG News: राजनांदगांव के एक डेंटल कॉलेज के मेस में छात्रों के लिए बनाए गए भोजन में मेंढक निकलने का गंभीर मामला सामने आया है. भोजन में मेंढक मिलने के बाद से पूरे कॉलेज परिसर में हड़कंप मच गया. फिलहाल मेंढक जहरीला था या नहीं उसकी जांच की जा रही है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Jan 09, 2026, 03:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

rajnandgaon news
rajnandgaon news

Frog found inside mess food: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के एक डेंटल कॉलेज से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है. कॉलेज के मेस में उस वक्त हंड़कंप मच गया जब एक 
छात्र के भोजन में मरा हुआ मेंढक दिखा. खाने में मेंढक दिखते ही कॉलेज परिसर में हंगामा मच गया. छात्रों की शिकायत पर जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम कॉलेज पहुंची.मेस और वहां तैयार भोजन का निरीक्षण किया गया जिसके बाद जांच के लिए खाद्य पदार्थों के सैंपल लैब भेजे गए. 

खाने में मिला मेंढक
क्या हो जब भूख के मारे आपके पेट में चूहे कूद रहें हो और जब आप खाना लेने जाए तो खाने के साथ आपको मरा हुआ मेंढक मिल जाए! हैरानी और गुस्सा दोनों आएगा...ऐसा ही कुछ दृश्य रहा राजनांदगांव के पास डेंटल कॉलेज का जहां भोजन के साथ छात्र को मरा हुआ मेंढक दिखा. पूरे मेस में खराब और जहरीले खाने को लेकर अफरा तफरी मच गई. छोत्रों ने तुरंत इसकी जानकारी खाद्य विभाग को दी जिसके बाद ऐसी जानकारी सामने आई जिसने कॉलेज के मेस के कई राज खोल दिए.

मिले एक्सपायरी डेट वाले पैकेट
यहां मामला सिर्फ मरे हुए मेंढक तक ही सीमित नहीं था. जब खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने जांच शुरू की तो तस्वीर सामने निकल आई वो और भी भयावह थी. जांच के दौरान अधिकारियों को मेस में रखे कई खाद्य पदार्थों के पैकेट एक्सपायरी डेट के पाए गए. सूजी के कई पैकेट की डेट्स जा चुकी थी. छात्रों ने भी आरोप लगाए कि मेस में लंबे समय से साफ सफाई नहीं की गई है. भोजन की गुणवत्ता को लेकर लापरवाही बरती जा रही थी हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था. 

Add Zee News as a Preferred Source

लैब भेजे गए कई सैंपल
छात्रों ने बताया कि उन्होंने कई बार इसकी शिकायत कॉलेज प्रबंधन से की लेकिन सुनवाई कभी नहीं की गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी तरुण बिरला ने बताया कि पके हुए भोजन सहित अन्य खाद्य सामग्रियों के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं. जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमों के अनुसार जरूरी कार्रवाई की जाएगी. मेस में जो कैंटिन चलाते हैं उनपर भी कार्रवाई की जाएगी. भोजन में जो मेंढक मिला है वो जहरीला तो नहीं था हालांकि जांच अभी जारी है. रिपोर्ट: किशोर शिल्लेदार, राजनांदगांव

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi.  मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

Rajnandgaon news

Trending news

Betul School News
1 शिक्षक...1 कमरा...5 कक्षाएं, ऐसी है एमपी में सरकारी स्कूलों की हालत, देखिए
Rajnandgaon news
छात्र ने जैसे ही प्लेट में निकाला भोजन, सब्जी में निकला मेंढक; मचा हड़कंप
E attendance
ई-अटेंडेंस या सिरदर्द? नेटवर्क खोजने छतों पर चढ़े शिक्षक, ऐप का सर्वर हुआ फेल
Vishnu Deo Sai
CM विष्णु देव साय के निर्देश पर लकवाग्रस्त महिला को तुरंत मंजूर हुए 5 लाख रुपये
indore news
इंदौर HC पहुंचा पड़ोसी मुल्क का विवाद, पाकिस्तानी महिला का आरोप- "बिना तलाक पति..."
Temperature In Khajuraho
MP में ठंड का 'टॉर्चर', खजुराहो में पारा 3.2 डिग्री, कोहरे से थमी ट्रेनों की रफ्तार
Mata Sheetla Temple
बेजुबान की अद्भुत भक्ति! आरती की आवाज सुन दौड़ा चला आता है 'मोती'...
chinese manja
4 दिन में 3 ऑपरेशन, लगाने पड़े 43 टांके...चाइनीज मांझे का कहर; कब लगेगी रोक...
Illegal mining
दो साल में गायब हो गया पूरा पहाड़! BJP मंडल अध्यक्ष-2 भाइयों पर 54.58 करोड़ जुर्माना
cg cm vishnu deo sai
छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा तोहफा, प्रदेश में खुलेंगे 12 नए PHC, होगी बंपर भर्ती...