धमतरी में धर्मांतरण पर बवाल, रिटायर्ड आर्मी जवान के घर चल रही थी 'चंगाई सभा', हिंदू जागरण मंच ने किया विरोध

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के धमतरी में रविवार को धर्मांतरण के आरोप को लेकर हंगामा मच गया. हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता एक रिटायर्ड आर्मी जवान के घर के बाहर पहुंच गए और जय श्री राम के नारे लगाने लगे. कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सैनिक के घर में हर रविवार को चंगाई सभा के नाम पर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जाती है. आरोप है कि धर्मांतरण का विरोध करने पर हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं

हिंदू जागरण मंच ने किया विरोध

यह पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र की पॉश कॉलोनी का है. बताया जा रहा है कि सेना से रिटायर्ड लक्ष्मण सिंह के घर अभिषेक निवास में पिछले कई महीनों से हर रविवार प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही है. रविवार दोपहर भी सभा चल रही थी, तभी हिंदू जागरण मंच के सदस्य वहां पहुंचे और सभा का विरोध करने लगे. विरोध के दौरान हिंदू जागरण मंच के सदस्यों और रिटायर्ड जवान की पत्नी के बीच तीखी बहस हुई.

तनावपूर्ण हुआ माहौल

कुछ देर के लिए मौके पर माहौल तनावपूर्ण हो गया. कार्यकर्ताओं का कहना है कि सभा में लोगों को धर्म बदलने के लिए प्रेरित किया जाता है और हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती हैं. सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार विवेक चंद्राकर और पुलिस बल मौके पर पहुंचा. प्रशासन ने स्थिति संभाली और दोनों पक्षों को समझाइश दी. अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद कार्यकर्ता शांत हुए और मामला थम गया.

स्थानीय लोगों ने जताई नाराजगी

इलाके के निवासियों का कहना है कि हर रविवार देर रात तक तेज आवाज में प्रार्थना और गाने बजाने से परेशानी होती है. हिंदी जागरण मंच के सदस्य चित्रेश साहू ने कहा कि यहां अवैध तरीके से चंगाई सभा की जाती है. कुछ दिन विरोध के बाद यह रुक जाती है, फिर दोबारा शुरू हो जाती है. प्रशासन को स्थायी समाधान निकालना चाहिए. मामले को लेकर नायब तहसीलदार विवेक चंद्राकर ने कहा कि हिंदू जागरण मंच की ओर से आवेदन दिया गया है. जांच के बाद उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

