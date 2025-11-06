छत्तीसगढ़ में बिखरा नक्सली संगठन: इधर पूर्वी और केंद्रीय गुट में मतभेद, उधर सरेंडर

Naxalite Organizations Differences: छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे पर पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है, जहां छत्तीसगढ़ के खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में लंबे समय से फरार चल रही 17 लाख रुपए की इनामी हार्डकोर महिला नक्सली कमला सोड़ी उर्फ उंगी उर्फ तरूणा ने एसपी के सामने सरेंडर कर दिया है. इन सरेंडरों से नक्सली संगठन पूरी तरह से बिखरने की कगार पर हैं, क्योंकि अब नक्सलियों में ही मतभेद नजर आने लगे हैं. क्योंकि माओवादी संगठन में एक बड़ी टूट सामने आई है, जहां पूर्वी रीजिनल ब्यूरो और केंद्रीय रीजिनल ब्यूरो के धड़े आए आमने सामने हो गए हैं.

सरेंडर से बिखरा संगठन

छत्तीसगढ़ में लगातार होते नक्सलियों के सरेंडर से अब माओवादी संगठन पूरी तरह से बिखरने लगे हैं. लगातार माओवादियों के आत्मसमर्पण और पुनर्वास के बीच पूर्वी रीजनल ब्यूरो के प्रवक्ता संकेत बयान जारी गिया है, जो झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे इलाकों में सक्रिय है. माओवादियों की पूर्वी रीजनल ब्यूरो का कहना है कि शीर्ष कैडर के नेताओं के आत्म समर्पण से केंद्रीय रीजनल ब्यूरो कमजोर है. इसके बावजूद पूर्वी ब्यूरो ने माओवादी आंदोलन को जारी रखने का ऐलान किया है. वहीं सूत्रों के मुताबिक, माओवादी संगठन की यह अंदरूनी जंग न केवल वैचारिक मतभेदों बल्कि लगातार हो रहे आत्मसमर्पणों से उत्पन्न दबाव का नतीजा है, मिशिर बेसरा को पूर्वी रीजनल ब्यूरो का सबसे बड़ा नक्सली नेता माना जाता है, जिसने केंद्रीय नेतृत्व की नीतियों पर सवाल उठाए हैं. पूर्वी ब्यूरो ने छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना में हो रहे आत्मसमर्पणों की निंदा करते हुए विरोध का ऐलान किया है. जिससे दोनों संगठन आमने-सामने दिख रहे हैं.

कमला सोड़ी का सरेंडर

वहीं एक तरफ नक्सल संगठनों में बिखराव दिख रहा है तो दूसरी तरफ नक्सलियों का सरेंडर भी जारी है. क्योंकि छत्तीसगढ़ के खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले 17 लाख रुपए की इनामी महिला नक्सली कमला सोड़ी उर्फ उंगी उर्फ तरूणा ने भी गुरुवार को सरेंडर कर दिया. कमला साल 2011 से प्रतिबंधित संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी रही और माड़ डिवीजन, बस्तर एमएमसी यानि मध्य प्रदेश–महाराष्ट्र–छत्तीसगढ़ जोन में सक्रिय थी. वह एमएमसी जोन प्रभारी रामदर की टीम की प्रमुख सदस्य रही और कई हिंसक वारदातों में शामिल थी. छत्तीसगढ़ के साथ-साथ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने भी उस पर इनाम रखा था. लेकिन अब उसने भी सरेंडर कर दिया है.

सुकमा की रहने वाली है कमला

कमला सोड़ी मूल रूप से सुकमा जिले के थाना दोरनापाल में आने वाले अरलमपल्ली गांव की रहने वाली है. पुलिस ने बताया कि शासन की नीतियों, ग्रामीण अंचलों में तेजी से चल रहे निर्माण कार्यों, जिसमें सड़क और संचार सुविधाओं के विस्तार तथा सिविक एक्शन कार्यक्रमों के चलते नक्सल प्रभावित इलाकों में अब विश्वास का माहौल बन रहा है. सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार संवाद और जनसंपर्क से नक्सलियों को मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, इसी मुहिम से प्रभावित होकर कमला सोड़ी ने हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया, सरेंडर के बाद उसे तत्काल छत्तीसगढ़ शासन की नीति के तहत 50 हजार की राशि दी गई है.

