छत्तीसगढ़ का ये कॉलेज है सबसे आगे, 11 अगस्त को ही करा दी 18 तारीख की परीक्षा
छत्तीसगढ़ का ये कॉलेज है सबसे आगे, 11 अगस्त को ही करा दी 18 तारीख की परीक्षा

Chhattisgarh Paper Leak: छत्तीसगढ़ के एक कॉलेज से बड़ा कारनामा सामने आया है. यहां 18 अगस्त को होने वाला पेपर 11 अगस्त को ही करवा दिया गया, मामला सामने आने के बाद आनन-फानन में परीक्षा निरस्त की गई.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 13, 2025, 12:30 PM IST
Durg News: छत्तीसगढ़ के स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय से संबंधित दुर्ग के एक कॉलेज में चल रही परीक्षाओं में बड़ी लापरवाही सामने आई है. क्योंकि यहां जो पेपर 18 अगस्त को होना था, उसे 11 अगस्त को ही करवा दिया गया. ऐसे में जब इस मामले का खुलासा हुआ तो सब हैरान रह गए और फिलहाल परीक्षा को रद्द करा दिया गया है. क्योंकि फार्मेसी के चौथे सेमेस्टर के फार्माकोलॉजी-1 का पेपर 18 तारीख को होना था, लेकिन उसे 11 तारीख को ही करवा दिया गया तो एक तरह से पेपर लीक हो गया. ऐसे में विश्वविद्यालय प्रबंधन ने तुरंत ही परीक्षा निरस्त कर दी है. लेकिन परीक्षा के दौरान हुई इतनी बड़ी लापरवाही अब चर्चा का विषय बनी हुई है. 

22 अगस्त को होगी 18 की परीक्षा

दरअसल, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में सेमेस्टर परीक्षाएं चल रही हैं. इसी कड़ी में दुर्ग के एमजे कॉलेज के सेंटर में भी परीक्षा हो रही थी, जिसमे 11 अगस्त को फार्मेसी के चौथे सेमेस्टर की मेडिसिनल केमेस्ट्री की परीक्षा थी, जिसमें बहुत से परीक्षार्थियों को 18 अगस्त को होने वाली फार्मोकोलॉजी का प्रश्न पत्र बांट दिया गया, जिससे प्रश्न पत्र लीक हो गया. ऐसे में फिलहाल 18 अगस्त को होने वाली परीक्षा को विश्वविद्यालय ने रद्द कर दिया है जो कि अब 22 अगस्त को फिर से आयोजित कराई गई है. बता दें कि परीक्षा केंद्र में प्रश्न पत्र बांटने के नियमानुसार तीन प्राध्यापकों की उपस्थिति में पेपर का कोड और परीक्षा की तिथि को मिलाने के बाद पर्चा खोला जाता है, वही लिफाफे के ऊपर सब्जेक्ट कोड और परीक्षा की तारीख भी लिखी होती है, लेकिन जब यह पेपर खोला जा रहा था तो इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया. 

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले को 186 करोड़ की सौगात, CM साय का जन सुविधाओं पर फोकस

छात्रों ने शिक्षकों दी पेपर की जानकारी 

परीक्षार्थियों के बीच फार्माकोलॉजी वन का पर्चा बांट दिया गया, जब छात्र-छात्राओं ने देखा कि पेपर दूसरा है तो छात्रों ने शिक्षकों को बताया की मेडिसिनल केमिस्ट्री का पर्चा उन्हें दे दिया गया है. जबकि इसकी परीक्षा का समय तो 18 अगस्त को तय किया गया है. इसके बाद आनन-फानन में शिक्षकों ने उनसे पर्चा वापस लिया और पूरा मामला विश्वविद्यालय प्रबंधन को बताया. अब फार्मोकोलॉजी 1 की परीक्षा 22 अगस्त को होगी. 

यह बड़ी लापरवाही मानी जा रही है, ऐसे में इस पूरे मामले पर छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, अब एमजे कॉलेज पर कार्रवाई करने की तैयारी में नजर आ रहा है. क्योंकि इससे परीक्षा का पूरा सिस्टम बिगड़ गया है. 

दुर्ग से हितेश शर्मा की रिपोर्ट

ये भी पढ़ेंः Rewa News: रीवा में भरभराकर गिरी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की छत! कई मरीज घायल

chhattisgarh paper leakdurg newsMJ College Durg

