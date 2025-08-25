मेरी छत पर कहां से आया बंदर? पड़ोसियों पर आरोप लगाती महिला के घर में घुसे 8 बदमाश; फिर जो हुआ...

Durg Crime News: दुर्ग जिले के घोटवानी गांव में बंदर भगाने को लेकर दो पड़ोसियों के बीच खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है. दोनों पड़ोसियों में बंदर भगाने का विवाद इतना बढ़ गया कि एक ने दूसरे के घर धावा बोल दिया. करीब 8 युवक दो कार से पड़ोसी के घर हमला करने पहुंचे थे जहां पड़ोसी महिला और बाकी के घरवालों पर लाठी डंडे के साथ-साथ चाकू से भी हमला किया गया है.

क्या है पूरा मामला

पूरा मामला धमधा थाना अंतर्गत घोटवानी गाँव का है. यहां थान बाई वर्मा और उसकी पड़ोसी महिला हेमलाल कोमल वर्मा के बीच बंदर भगाने को लेकर मामूली विवाद हुआ था. शिकायतकर्ता हेमलाल वर्मा का कहना है कि बंदर थान बाई के घर पर बैठा था. जिसे उन्होने हमारी छत पर भेज दिया. इस बात पर हमने आपत्ति जताई तो देर रात पंचू (थान बाई वर्मा का पति) और उसका बेटा पप्पू वर्मा रायपुर से बुलाए कुछ लड़कों के साथ हमारे घर आ धमके.

चाकू से किया वार

घर पर देर पहुचे 8 से ज्यादा नकाबपोश बदमाश गाली गलौच करना शुरू कर दिए थे. सभी के पास धारदार हथियार भी थे. कुछ युवकों ने हेमलता वर्मा के बाल पकड़ कर उसके ऊपर चाकू से हमला भी किया. इतना ही नहीं बीच बचाव में आए कुछ लोगों को भी मारपीट की. लाठी डंडे बरसाए गए कपड़े भी फाड़े गए. घर की महिलाओं के ऊपर चाकू के वार के बाद से उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज जारी है. गांव में देर रात हुए इस हमले से पूरा गांव दहशत में जी रहा है.

पुलिस का बयान

फिलहासल दुर्ग पुलिस ने मामला दर्ज कर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. ग्रामीणों द्वारा पुलिस को बदमाशो के छुपने की जानकारी दी गई थी. पुलिस ने एक बदमाश को बाड़ी से दूसरा पंचु वर्मा के घर से जबकि तीसरा बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया अब तक कुल चार बदमाशों को गिरफ्तार किया जा चुका है. गांव में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि इस घटना में चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है वहीं अन्य लोगों के बीच तलाश की जा रही है और जल्द ही बाकी लोगो को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

रिपोर्ट: हितेश शर्मा, Z मीडिया, दुर्ग