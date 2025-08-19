चलती बाइक पर बॉयफ्रेंड से लिपटी लड़की, बीच सड़क पर स्टंट वाला रोमांस, कपल का वीडियो वायरल

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के दुर्ग से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड चलती बाइक पर रोमांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं. दरअसल, दुर्ग जिले के सेक्टर-10 में गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड चलती बाइक पर रोमांस करते हुए सड़क पर चल रहे हैं. युवक बाइक चला रहा है और युवती बाइक की टंकी पर बैठकर युवक से लिपट रही है. कपल का रोमांस करते हुए ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

लोगों ने बनाया वीडियो

बीच सड़क पर अश्लील हरकतें करते हुए कपल ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी. युवती अपने बॉयफ्रेंड को पकड़कर रोमांटिक अंदाज में झूम रही है. दोनों में से किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ था. इतना ही नहीं दोनों बिना ट्रैफिक नियमों की परवाह किए बिना सड़क पर भी घूम रहे थे. सड़क से गुजरने वाले राहगीरों ने इस दृश्य को मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया.

वीडियो वायरल होने के बाद युवक गिरफ्तार

जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया. वहीं वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होने के बाद लोगों ने नाराजगी जताई. सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा कि हर हरकत कपल और सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा है. वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मनीष को गिरफ्तार कर लिया है.

लोकप्रियता पाने का गलत तरीका

इस मामले में यातायात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऋचा मिश्रा ने बताया कि सस्ती लोकप्रियता पाने का यह बहुत ही गलत तरीका है. दोनों ने यातायात के नियमों का खुला उल्लंघन किया गया है. आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184, 129, 194(D) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है.

यह भी पढ़े-जबलपुरिया भी गजब हैं! महिला ने बुर्के के ऊपर पहला रेनकोट और पड़ोसी के घर कर दिया कांड, कई दिन से थी नजर

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Durg की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!