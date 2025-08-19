चलती बाइक पर बॉयफ्रेंड से लिपटी लड़की, बीच सड़क पर स्टंट वाला रोमांस, कपल का वीडियो वायरल
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2887769
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

चलती बाइक पर बॉयफ्रेंड से लिपटी लड़की, बीच सड़क पर स्टंट वाला रोमांस, कपल का वीडियो वायरल

Durg News-दुर्ग में चलती बाइक पर रोमांस करते गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. चलती बाइक पर लड़की बॉयफ्रेंड से लिपटकर बैठी हुई दिखाई दे रही है. वीडियो वायरल होने के बाद युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है. एएसपी ने इसकी निंदा की है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 19, 2025, 01:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चलती बाइक पर बॉयफ्रेंड से लिपटी लड़की, बीच सड़क पर स्टंट वाला रोमांस, कपल का वीडियो वायरल

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के दुर्ग से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड चलती बाइक पर रोमांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं. दरअसल, दुर्ग जिले के सेक्टर-10 में गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड चलती बाइक पर रोमांस करते हुए सड़क पर चल रहे हैं. युवक बाइक चला रहा है और युवती बाइक की टंकी पर बैठकर युवक से लिपट रही है. कपल का रोमांस करते हुए ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

लोगों ने बनाया वीडियो
बीच सड़क पर अश्लील हरकतें करते हुए कपल ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी. युवती अपने बॉयफ्रेंड को पकड़कर रोमांटिक अंदाज में झूम रही है. दोनों में से किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ था. इतना ही नहीं दोनों बिना ट्रैफिक नियमों की परवाह किए बिना सड़क पर भी घूम रहे थे. सड़क से गुजरने वाले राहगीरों ने इस दृश्य को मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया. 

वीडियो वायरल होने के बाद युवक गिरफ्तार
जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया. वहीं वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होने के बाद लोगों ने नाराजगी जताई. सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा कि हर हरकत कपल और सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा है. वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मनीष को गिरफ्तार कर लिया है. 

लोकप्रियता पाने का गलत तरीका
इस मामले में यातायात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऋचा मिश्रा ने बताया कि सस्ती लोकप्रियता पाने का यह बहुत ही गलत तरीका है. दोनों ने यातायात के नियमों का खुला उल्लंघन किया गया है. आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184, 129, 194(D) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है. 

यह भी पढ़े-जबलपुरिया भी गजब हैं! महिला ने बुर्के के ऊपर पहला रेनकोट और पड़ोसी के घर कर दिया कांड, कई दिन से थी नजर

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Durg की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

durg newschhattisgarh newsCG News

Trending news

jabalpur news in hindi
जबलपुरिया भी गजब हैं! महिला ने बुर्के पर पहला रेनकोट और पड़ोसी के घर कर दिया कांड
iim indore news
अब घर बैठे बन सकेंगे टॉप मैनेजर! IIM इंदौर ने खोला COO प्रोग्राम का नया दरवाजा
jabalpur news in hindi
Jabalpur Mausam: महाकौशल के जिलों में होगी झमाझम बरसात, जबलपुर में अलर्ट, पढ़िए 21 अ
mp news
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा आज? एक क्लिक में पढ़ें हर छोटी-बड़ी खबर
Archana Tiwari case
अर्चना तिवारी केस में चंबल कनेक्शन! 12 दिन बाद मिला बड़ा सुराग, जल्द खुलेगा राज?
mp news
पैर छुआया, पापा बुलवाया....ग्‍वालियर में दबंगई की हद, युवक को पीट-पीटकर अधमरा किया
cg raipur news
रायपुर के स्कूलों में अब हर महीने होगी परीक्षा, आंसरशीट चेकिंग पर भी बदला नियम
chhattisgarh mysterious places
छत्तीसगढ़ में मौजूद अनोखी जगहें, मंगल ग्रह के टुकड़े से लेकर स्पंजी जमीन करती हैरान!
bhopal news
DRI की बड़ी कार्रवाई, भोपाल में अवैध दवा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़,7 गिरफ्तार
raigarh news
झूले की सैर करने बैठे लोगों की आसमान में अटकी रही सांसे, डेढ़ घंटे तक चला खौफनाक मंजर
;