होंडा सिटी की कीमत में ऑडी कार का मजा! दुर्ग की सड़कों पर भर रही फर्राटे, सिर्फ 20 हजार का...!

Durg News: भिलाई की सड़कों पर लाल रंग की नकली ऑडी कार मिली है. होंडा सिटी कार को मॉडिफाई करके ऑडी का लोगो लगा दिया था. पुलिस ने वाहन मालिक पर कार्रवाई करते हुए 20 हजार रुपए का चालान भी काट दिया है. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 21, 2025, 11:13 AM IST
Honda City modified to look like Audi in Durg: पिछले कुछ दिनों से एक लाल रंग की ऑडी कार भिलाई की सड़कों पर दौड़ रही थी. इस कार में कुछ युवा बैठकर मस्ती करते हुए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे थे. जिसके बाद इसकी सूचना दुर्ग पुलिस को मिली. दुर्ग पुलिस लाल रंग की ऑडी ढूंढने लगी. काफी मशक्कत के बाद दुर्ग पुलिस लाल रंग की ऑडी कार तक तो पहुंची. लेकिन जब उस कार को ध्यान से देखा गया तो पुलिस के भी होश उड़ गए. क्योंकि. यह ऑडी नहीं यह होंडा सिटी थी.

कहते हैं शौक बड़ी चीज है. लेकिन जब यह शौक आप पर भारी पड़ जाए तो फिर लेने के देने भी पड़ जाते हैं और यदि शौक गाड़ियों को मॉडिफाई करने का हो तो फिर पुलिस चालान भी काट देती है. जी हां कुछ ऐसा ही वाक्या हुआ दुर्ग में, जहां पिछले दिनों दुर्ग पुलिस को एक वायरल वीडियो मिला था. जिसमें बाकायदा होंडा सिटी कार को मॉडिफाई कर इस तरह बनाया गया था कि वह पूरी तरह ऑडी कंपनी की कार लगे.

मॉडिफाई कार से तोड़ रहें ट्रैफिक नियम
यही नहीं इस मॉडिफाई कार के ऊपर तीन से चार युवक लगातार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए उसे चला रहे थे. शिकायत मिलने पर दुर्ग पुलिस ने गाड़ी के नंबर के आधार पर कार मालिक तक पहुंची. तब देखा गया कि लाल रंग की होंडा सिटी कार पर ऑडी का लोगो लगा हुआ था.  इसके बाद दुर्ग पुलिस ने चालानी कार्रवाई की.

20 हजार का कटा चालान
दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 20,000 का चालान काटा. साथ ही दुर्ग एडिशनल एसपी पुलिस प्रवक्ता पद्मश्री तंवर समझाइश दिया कि कार को उसके मूल रूप में ही रखें. किसी प्रकार की छेड़छाड़ करते हुए उसे मॉडिफाई ना कराए. 

रिपोर्ट- हितेश शर्मा, जी मीडिया, दुर्ग

