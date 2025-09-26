ED Raid: छत्तीसगढ़ में ED का बड़ा एक्शन, रायपुर-बिलासपुर में रियल एस्टेट से जुड़े कारोबारियों के ठिकानों पर छापा

Chhattisgarh ED Raid: छत्तीसगढ़ में सुबह से ईडी की टीम ने अलग-अलग शहरों में छापेमारी की है. रायपुर-बिलासपुर में बड़े नामी ग्रुप्स के ठिकानों पर छापा मारा है.
Raipur-Bilaspur ED Raid: छत्तीसगढ़ में ईडी की बड़ी कार्रवाई की है. ईडी की टीम ने सुबह ही रायपुर और बिलासपुर में एक साथ दबिश दी है. जहां पर रियल एस्टेट और कारोबारी जगत से जुड़े कई बड़े बड़े नामी ग्रुप्स के ठिकानों पर छापा मारा है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, रायपुर में रहेजा ग्रुप के संचालक संजय रहेजा के घर और बिलासपुर में मीनाक्षी सेल्स और सुल्तानिया ग्रुप के ठिकानों पर छापा मारा है.
आपको बता दें कि रायपुर में रहेजा ग्रुप के संचालक संजय रहेगा के घर और दफ्तर पर ईडी की टीम ने दबिश दी है. सुबह से ही अधिकारी दस्तावेज और लेन देन से जुड़ी फाइलों को खंगाल रहे हैं. वहीं बिलासपुर में ईडी की टीम ने मीनाक्षी सेल्स और सुल्तानिया ग्रुप के ठिकानों पर छापा मारा है. बताया जा रहा है कि दो गाड़ियों में पहुंची ईडी की टीम ने क्रांति नगर स्थित घर में तलाशी ले रही है.
क्या है पूरा मामला?
सूत्रों के अनुसार, रियल एस्टेट और कारोबारी लेन-देन में हुई संभावित अनियमितताओं और फंडिंग की जांच को लेकर यह कार्रवाई की गई है. हालांकि, ईडी की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बीते कुछ महीनों से ईडी की लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है. इससे पहले भी प्रदेश के कई नेताओं, अधिकारियों और कारोबारियों पर रेड की गई है. (रिपोर्टः शैलेंद्र सिंह ठाकुर, बिलासपुर)
